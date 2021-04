Immer mehr Firmen können Stellen nicht besetzen

Halle (Saale) - Trotz steigender Arbeitslosigkeit in der Corona-Krise ist es für Unternehmen in Sachsen-Anhalt schwerer geworden, Fachkräfte zu finden. Darauf weisen Daten der Landesarbeitsagentur hin. Demnach dauerte es im Jahr 2020 im Schnitt 124 Tage, bis eine Firma eine freie Stelle neu besetzen konnte. Das waren zehn Tage mehr als 2019. „In vielen Branchen stehen nicht ausreichend geeignete Bewerber zur Verfügung“, sagte Agentur-Geschäftsführer Markus Behrens auf MZ-Anfrage.

Vor allem in den Wirtschaftszweigen, die in der Pandemie voll weiterarbeiten konnten oder zusätzliche Belastungen tragen mussten, werden die sogenannten Vakanzzeiten immer länger. Lebensmittelhersteller benötigen inzwischen im Schnitt 287 Tage, um eine freie Stelle zu besetzen, ein Plus von 128 Tagen im Vergleich zum Vorjahr. Auch im Bereich der Altenheime gab es einen massiven Sprung von 61 auf nun 229 Tage. „Für uns ist es schwer, am freien Markt überhaupt noch Fachkräfte in der Altenpflege zu bekommen“, sagt Brigitte Bornschein, Chefin des Pflegeheims „St. Laurentius“ in Freyburg (Burgenlandkreis). Das Unternehmen konzentriere sich darauf, Pflegehelfer durch Weiterqualifizierung zu Altenpflegern auszubilden.

In machen Branchen dauert es mehr als ein halbes Jahr, um passende Jobbewerber zu finden. Grafik: Büttner

Aufgrund der Pandemie verloren 2020 im Land tausende Menschen ihre Arbeit. Der sogenannte Corona-Effekt lag zuletzt bei 16.000 Arbeitslosen. „Das Arbeitsprofil der Menschen, die im Pandemieverlauf ihre Arbeit verloren haben, passt nicht immer zu den angebotenen Stellen“, erklärt Behrens. So könnten Menschen, die zuvor im Handel oder der Gastronomie gearbeitet haben, nicht ohne Weiteres in der Pflege oder anderen Berufen arbeiten, in denen die Fachkräftesituation angespannt sei. Hygienevorschriften und Kontaktbeschränkungen haben laut Behrens auch die Vermittlung von Erwerbslosen durch die Arbeitsagenturen erschwert. „Auch die Firmen mussten sich bei den Vorstellungsgesprächen umstellen“, so der Arbeitsmarktexperte. All dies habe Besetzungsprozesse verlängert.

Gewerkschaften: Fehlende ausbildung sorgt jetzt für Fachkräftemangel

Der Gewerkschafter Lars Buchholz von der IG Metall in Dessau sieht noch einen ganz anderen Grund, warum es Firmen schwerfällt, Stellen zu besetzen: „Vor allem die Firmen, die wenig ausbilden und niedrige Löhne zahlen, bekommen zunehmend Personalprobleme“, sagt Buchholz. Er berichtet von 50-jährigen Metallfacharbeitern, die ihren Job kündigen und zur Deutschen Bahn wechseln, „weil sie für eine ähnliche Arbeit dort 800 Euro mehr verdienen können“.

Trotz des anhaltenden Lockdowns in Branchen wie Gastwirtschaft und Handel erholt sich der Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt. Die Zahl der Arbeitslosen ging im April um 3.200 auf 86.000 Frauen und Männer zurück. Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,7 Prozent. (mz)