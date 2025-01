Deutschlands größte Gewerkschaft erklärt den Rückgang mit Stellenabbau in der Metall- und Elektroindustrie. Die Streikkasse der IG Metall ist dennoch gut gefüllt.

Frankfurt/Main - Der Mitgliederschwund der IG Metall hat sich fortgesetzt. 2.096.511 Mitglieder zählte Deutschlands größte Gewerkschaft zum Jahreswechsel 2024/2025. Der Rückgang um 1,9 Prozent zum Vorjahr erkläre sich vor allem durch Stellenabbau in der Metall- und Elektroindustrie, teilte die IG Metall in Frankfurt mit. Im Jahr 2018 hatte die Gewerkschaft noch mehr als 2,27 Millionen Mitglieder, seither sind die Zahlen stetig zurückgegangen.

Streikkasse „ordentlich gefüllt“

Dagegen geht es bei den Mitgliedsbeiträgen seit Jahren nach oben: Im vergangenen Jahr summierten sich die Beitragseinnahmen der IG Metall auf den Rekordwert von 642 Millionen Euro. Das Plus von 22 Millionen Euro binnen Jahresfrist erklärt die IG Metall mit Tariferhöhungen und einer wachsenden Zahl an Mitgliedern in höheren Gehaltsgruppen.

„Die Streikkasse ist ordentlich gefüllt“, sagte Hauptkassiererin Nadine Boguslawski. „In Richtung der Arbeitgeber bedeutet das natürlich auch: Wir sind jederzeit für sehr lang Zeit streikfähig.“ Den Großteil der Einnahmen (238 Millionen Euro) steckt die Gewerkschaft in ihre bundesweit mehr als 140 Geschäftsstellen für die Arbeit in den Betrieben und vor Ort.