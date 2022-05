Hohe Erdgaspreise: Wo VNG-Chef Heitmüller die Gründe für die „außergewöhnliche Situation“ sieht

Halle (Saale)/MZ - Die Gaspreise haben sich an den Großhandelsmärkten seit Jahresanfang verdreifacht. Erste Stadtwerke in Sachsen-Anhalt haben ihre Preise daher um bis zu 24 Prozent angehoben. Was kommt da auf die Verbraucher zu? Es gibt wohl wenige Energiemanager in Ostdeutschland, die einen so tiefen Einblick in den internationalen Gasmarkt besitzen wie Ulf Heitmüller.