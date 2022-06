Hilfen sichern tausende Jobs in der Corona-Krise

Bund, Land und Arbeitsagenturen haben Firmen in Sachsen-Anhalt mit 1,23 Milliarden Euro unterstützt. Welche weiteren Förderungen geplant sind.

Halle (Saale)/MZ - Eine Milliardenhilfe hat dafür gesorgt, dass Teile der Wirtschaft Sachsen-Anhalts in der Pandemie nicht unter die Räder gekommen sind. „Die Wirtschaftshilfen haben wesentlich dazu beigetragen, die Liquidität von Unternehmen sowie tausende Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt zu sichern“, sagte Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) der MZ. Auch wegen der Unterstützung befinde sich die Wirtschaft bereits in einer Erholungsphase, wie aktuelle Konjunkturdaten belegen.