Hauskauf  : Tipps für den Besichtigungstermin

Wer ein Eigenheim kauft, dem ist die Lebensqualität ein großes Anliegen. Schließlich handelt es sich für die meisten um die größte Investition in ihrem Leben. Damit es wirklich eine lohnende Investition wird, ist es notwendig, bei der Hausbesichtigung sehr genau hinzuschauen. Neben Grundstücksrechten und energetischem Zustand ist die Bauqualität besonders wichtig. Dabei sollten sich Interessenten nicht ausschließlich auf ihr Bauchgefühl verlassen, wenn sie ein Haus besichtigen.

Natürlich ist der erste Eindruck wichtig, der Ausblick aus dem Fenster, ein gepflegter Garten oder die Atmosphäre. Doch mindestens genauso wichtig sind ganz sachliche Kriterien, wie die Bausubstanz, die Energieeffizienz der Heizung oder der Zustand von Fenstern und Türen. Gerade für den Erwerb eines älteren Hauses sind das entscheidende Punkte, die den Preis und die Finanzierung beeinflussen.

Das Bauchgefühl taugt allenfalls für den ersten Schritt: Lohnt es sich überhaupt, die Immobilie zu besichtigen? Für die Kaufentscheidung sind andere Punkte wichtig, beispielsweise der Modernisierungsaufwand, die Höhe der Nebenkosten oder ob in der nahen Zukunft Umbauten notwendig sind. Nur so entsteht die Grundlage für eine tragfähige Finanzierung.

Wichtiger Punkt: Was darf das Haus kosten?

Es ist wahre Zeitverschwendung, sich Häuser anzuschauen, die das Budget sprengen. Deshalb sollten die ersten Überlegungen sich um die finanziellen Möglichkeiten drehen. Die Finanzierung einer Immobilie ist sehr langfristig angelegt. Der Käufer muss das Darlehen über viele Jahre planmäßig abbezahlen. Bevor es daran geht, ein passendes Objekt zu suchen, stellt sich also zunächst die Frage, wie viel Haus tatsächlich möglich ist. Schönrechnen hilft hier nicht. Bei der Kalkulation helfen nur Ehrlichkeit und die realistische Einschätzung der eigenen finanziellen Situation, wie beispielsweise die Höhe des Eigenkapitals.

Wie hoch die Kreditsumme am Ende sein darf, hängt von weiteren Faktoren ab, wie der Ratenhöhe, den Zinsen oder der Laufzeit. Da das Thema sehr wichtig ist, aber viele mit diesem Punkt überfordert sind, ist es ratsam, fachmännischen Rat einzuholen.

Diese helfen unter anderem dabei, zu ermitteln, wie hoch der Finanzierungsbedarf letztendlich sein darf. Erst im nächsten Schritt geht es daran, geeignete Objekte zu finden und Häuser zu besichtigen.

Grundsätzliche Fragen schon vor der Besichtigung klären

Interessenten, die sich vor dem Besichtigungstermin über Haus, Grundstück und Umgebung informiert haben, können beim ersten Rundgang ganz gezielt Informationen sammeln. Schon vorab sollten Fragen zum Alter oder der Größe des Hauses geklärt sein; auch der energetische Zustand, Ausstattung und der Grund für den Verkauf lassen sich schon vorab erfragen. Ein Grundriss ist ebenfalls sehr hilfreich.

So können Interessenten schon vorher sehen, ob das Haus in Größe und Raumaufteilung den eigenen Ansprüchen genügt oder beispielsweise zur vorhandenen Einrichtung passt. Aus diesen Informationen ergeben sich in der Regel weitere Fragen, die sich dann während der Besichtigung klären lassen. Am einfachsten ist es, diese Fragen in einer Checkliste festzuhalten, dann geht nichts unter. Es ist zudem empfehlenswert, schon vor dem Termin einen Rundgang durch das Wohngebiet zu machen, Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung zu erkunden. Für Familien mit Kindern ist es sehr wichtig zu wissen, wo die Schulen oder der Kindergarten sind.

Mängel aufdecken

In den wenigsten Fällen sind ältere Häuser ganz ohne Schäden oder Defekte. Hinter kleinen Hinweisen, wie verfärbtem Putz, einem muffigen Geruch, feuchten Fensterrahmen oder Holzmehl auf dem Boden, speziell auf dem Dachboden, können sich größere Baumängel verstecken. Der Verband der privaten Bauherren warnt, dass solche Mängel hohe Sanierungskosten nach sich ziehen können. Aus diesem Grund ist es wichtig, während der Besichtigung Notizen zu machen und alles aufzuschreiben, was irgendwie auffällig erscheint. Keinesfalls sind die Angaben von Makler oder Verkäufer ausschlaggebend. Häufig kennen sie die Mängel selbst nicht oder wollen das Haus einfach nur schnell verkaufen. Am sichersten ist, wenn ein Gutachter sich das Haus anschaut und es bewertet. Unabhängige Sachverständige sind beispielsweise beim TÜV, bei der DEKRA oder beim Verband Privater Bauherren zu finden.

Wer nach einem ersten Besichtigungstermin denkt, seine Traumimmobilie gefunden zu haben, sollte einen zweiten Termin vereinbaren und den Gutachter mitnehmen. Wenn der Verkäufer diesen Wunsch verweigert, ist das kein gutes Zeichen. Hier ist es ratsam, von einem Kauf Abstand zu nehmen. Der Bausachverständige kann nicht nur Mängel aufdecken, sondern auch den Wert der Immobilie einschätzen. Liegt ein Instandhaltungsstau vor? Sind dringende Sanierungsmaßnahmen notwendig? Die Antworten auf diese Fragen stärken die Verhandlungsposition des Interessenten gegenüber Makler und Verkäufer.

Bei der Hausbesichtigung strukturiert vorgehen

Die Hausbesichtigung sollte nicht wahllos erfolgen, sondern einer bestimmten Struktur folgen. So empfiehlt es sich beispielsweise im Keller anzufangen und jede Etage bis zum Dach einzeln genau zu besichtigen. Dabei sollten Interessenten sich zu jedem Raum Notizen machen, die dann der Vorbereitung weiterer Termine dienen. Wo muss beispielsweise nochmals genauer hingeschaut werden?