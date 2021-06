Halle (Saale) - Die Handwerkskammer Halle hat die Betriebe in Sachsen-Anhalt angesichts eines sich verschärfenden Fachkräftemangels dazu aufgerufen, stärker um junge Menschen zu werben. „Bieten Sie in Ihren Firmen Schülerpraktika an, in denen junge Menschen die Vielfalt und Breite der beruflichen Möglichkeiten des Handwerks kennenlernen können“, hieß es unter anderem in dem Aufruf aus der Vollversammlung der Kammer am Donnerstag.

Die Betriebe müssten den Kontakt zu Schulen suchen, um Werbung für eine Ausbildung in den Unternehmen zu machen. In den letzten Monaten hätten kaum Berufsorientierungsmaßnahmen stattgefunden. Viele junge Menschen seien daher orientierungslos. „Sorgen Sie im Eigeninteresse für Aufklärung.“

Viele Handwerksbetriebe in Sachsen-Anhalt finden laut Handwerkskammer seit geraumer Zeit keine Auszubildenden. Somit fehlten in der Zukunft auch Handwerksmeister, die einen Betrieb neugründen oder übernehmen könnten.