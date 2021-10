Handwerk Gründung Prämie in Sachsen-Anhalt: Gründer im Handwerk verzweifelt gesucht

Halle (Saale) - Nur wenige Betriebsgründungen, ein teils schlechtes Image, große Nachwuchsprobleme: Dem Handwerk drückt in Sachsen-Anhalt - trotz guter Konjunktur - an mehreren Stellen der Schuh. Zumindest etwas Abhilfe schaffen soll eine Gründungsprämie, die es seit nunmehr zwei Jahren gibt. Handwerksmeister werden finanziell vom Land gefördert, wenn sie mit einem eigenen Betrieb ...

Nur wenige Betriebsgründungen, ein teils schlechtes Image, große Nachwuchsprobleme: Dem Handwerk drückt in Sachsen-Anhalt - trotz guter Konjunktur - an mehreren Stellen der Schuh. Zumindest etwas Abhilfe schaffen soll eine Gründungsprämie, die es seit nunmehr zwei Jahren gibt. Handwerksmeister werden finanziell vom Land gefördert, wenn sie mit einem eigenen Betrieb starten.



Dabei ist es egal, ob ein Unternehmen neu gegründet oder übernommen wird. Voraussetzung ist neben dem Meistertitel eine Investition von mindestens 15.000 Euro, dann gibt es 10.000 Euro Fördergeld dazu.

Wirtschaftsministerium: Gründungsprämie ist „voller Erfolg“

„Aus Sicht des Wirtschaftsministeriums sowie der Handwerkskammern Halle und Magdeburg ist die Meistergründungsprämie ein voller Erfolg“, erklärte Ministeriumssprecher Robin Baake der MZ. „Sie steht für unsere Wertschätzung des Handwerks.“



Hohe Antragszahlen belegten das Interesse an der Förderung. Und in der Tat fiel die Resonanz zunächst größer aus als erwartet. Daher stockte das Land den Fördertopf auf und investierte insgesamt 1,6 Millionen Euro.

Rund 160 Gründer haben laut Investitionsbank Sachsen-Anhalt die Prämie bisher in Anspruch genommen. Mehr als die Hälfte der geförderten Betriebe entstand im Bezirk der Handwerkskammer Halle. Auf den ersten Blick erscheint das wenig angesichts von fast 700 Neueintragungen von Betrieben mit Meisterpflicht im Kammerbezirk in den beiden vergangenen Jahren. Denn trotz der positiven Bilanz des Ministeriums steht fest: Auch die Gründungsprämie konnte den Trend nicht umkehren. Nach wie vor schließen mehr Handwerksbetriebe als neue hinzukommen.

Dennoch setzt das Handwerk weiter auf die Meisterbetriebe. Diese seien bestandsfester am Markt, können Nachwuchs ausbilden und würden meist Arbeitsplätze schaffen. Gleichwohl sei die Prämie kein Wundermittel, mit dem automatisch zahlreiche neue Betriebe entstehen. „Und ich gehe davon aus, dass der ein oder andere auch ohne Prämie gegründet hätte“, räumte Thomas Keindorf, Präsident der Kammer in Halle, ein. Dennoch habe das Geld einen Teil der Neuunternehmer in ihrer Entscheidung noch bestärkt.

2018 konnten im Kammerbezirk Halle zwar erstmals wieder mehr Neueintragungen verzeichnet werden. Die Zahl der Auflösungen bleibt jedoch höher. Keindorf ist aber nicht beunruhigt. Unter den Abgängern seien vor allem Einzelunternehmer, die meist aus Altersgründen aufhören. Die Beschäftigtenzahl im Handwerk insgesamt bleibe stabil, etwa 71.500 Mitarbeiter sind es im Süden Sachsen-Anhalts.

Die Probleme sieht Keindorf woanders. „Wir brauchen nicht nur Fachkräfte, sondern auch Unternehmensnachfolger.“ Wegen hohen Alters gebe es viele Handwerkschefs, die ihren Betrieb gerne abgeben möchten, während gleichzeitig weniger Azubis und Meister nachrückten. Doch das Handwerk, so Keindorf, sei für viele junge Leute im Vergleich zu akademischen Abschlüssen nicht so attraktiv. „Die duale Ausbildung braucht mehr Anerkennung“, forderte Keindorf.

Aber auch die Einstellung gegenüber Gründungen stelle ein Problem dar, erläuterte die Leiterin der Arbeitsagentur Halle, Petra Bratzke. „Generell ist es wichtig, dass wir in der Gesellschaft den Gründern eine höhere Wertschätzung zukommen lassen und auch die Kultur des Scheiterns nicht mehr so negativ belegt ist.“ Dass weniger Handwerker den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, liege zudem an der guten Arbeitsmarktlage, sagte Bratzke. Demnach bevorzugen gut ausgebildete Handwerker eine Festanstellung gegenüber dem finanziellen Risiko einer Gründung.

Hoher Aufwand bei Gründung eines eigenen Betriebs

Einen eigenen Betrieb zu eröffnen, erfordert in der Tat einen hohen finanziellen Aufwand. Keindorf, der als Schornsteinfeger-Meister selbst ein Unternehmen führt, spricht von Startkosten in Höhe von 50.000 Euro. Ein Fünftel davon könne über die Prämie gedeckt werden.

Eine weitere Förderung soll nun im Oktober folgen. Jeder, der in Sachsen-Anhalt einen Meister-Abschluss macht, soll 1.500 Euro bekommen. Das Wirtschaftsministerium rechnet mit 350 Absolventen jährlich, 525.000 Euro sind pro Jahr im Haushalt vorgesehen.

Keindorf hatte da auf mehr Geld gehofft. Die Meisterprämie sei daher „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“. Denn je nach Fach, so der Kammerpräsident, koste die ein- bis zweijährige Ausbildung mit Abschluss zwischen 5.000 und 10.000 Euro. „Da ist eine akademische Ausbildung meist günstiger.“ (mz)