Auf die richtige Planung kommt es an

Ohne Küche läuft hier nichts

Egal, ob es das Nobelrestaurant am Platz oder die gemütliche Gaststube in der Urlaubsregion sein soll. Mit einer funktionalen und effizienten Gastronomie Küche steht und fällt das ganze Geschäft.

Zu einem gelungenen Gastronomiebetrieb gehört darum eine umfangreiche und gut durchdachte Großküchenplanung. Dabei spielt es keine Rolle, ob die moderne Industrieküche im Zuge einer Neueröffnung oder eine Sanierung entstehen soll.

Teamarbeit ist alles

In einem Gastronomiebetrieb ist das Gelingen vorrangig von der guten Zusammenarbeit im Team abhängig. So sieht es vor dem Tresen aus und so funktioniert es auch hinter den Kulissen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um dabei eine Fastfood-Kette auf dem Rastplatz oder das Top Restaurant in Sachsen an der Dresdner Frauenkirche handelt.

Eine gut geplante Gastronomie Küche muss diese Teamarbeit gewährleisten können und den Mitarbeitern genügend Freiraum bieten, um effizient und kreativ arbeiten zu können. Und so wird in Restaurants genauso wie in Fastfood-Ketten nach einem ganz bestimmten System die Planung der Gastro-Einrichtung und der Arbeitsabläufe umgesetzt.

Die Gastronomie Küchenplanung setzt bereits eine gute Teamarbeit voraus und sollte neben den Planungsprofis für Gastronomiebedarf wie zum Beispiel hier bei Gastprodo wenn möglich unter Einbezug der Mitarbeiter, welche sich später auch in diesen Räumen bewegen, durchgeführt werden.

Die perfekte Küche

Die Küche ist das Herz eines jeden Gastronomiebetriebes. Hier haben gutes Essen und die Magie des Kochens ihren Ursprung. Sie muss demnach so gestaltet werden, dass kein Weg umsonst ist, das Essen schnell zum Gast gelangt, die Mitarbeiter sich uneingeschränkt bewegen und Lebensmittel unter den entsprechenden Hygienestandards verarbeitet werden können.

Um eine Planung des notwendigen Gastronomiebedarfs zu beginnen, sind vorher viele Dinge zu bedenken. So sind in Anlehnung an die Erfahrungen erfolgreicher Fachberater für Gastronomie Bedarf folgende Tipps zusammengetragen worden:

1. Platz ist eine Ressource:

In der Gastronomie gilt mehr als anderswo die Devise - je weniger Schritte und Handgriffe notwendig sind, desto effizienter kann das Team arbeiten. Darum sollte man jeden Quadratmeter der Küche zweimal anzuschauen, um zu prüfen für welchen Mitarbeiterpfad oder für welches Gerät der Platz sich eignet. Wichtig sind kurze, kreuzungsfreie Wege und fest definiert Arbeitsbereiche. Diese scheinen auf den ersten Blick nicht immer platzsparend zu sein, können aber dennoch die Arbeitsabläufe und den Materialfluss optimieren.

2. Planung gehört in die Hand eines Profis

Auf Unterstützung eines Profis für Gastronomie Bedarf sollte gerade in der Planungsphase nicht verzichtet werden, damit die Küche zwischen Gast-, Lager- und Kühlraum nicht zum Nadelöhr wird. Fachleute stehen mit ihren Erfahrungen gern zur Seite, um den Workflow zu optimieren.

3. Fokus liegt auf passender und effizienter Küchenausstattung

Um die passenden Geräte für genau diesen einen Betrieb zu finden, ist die Beratung von Fachleuten mit jahrelangen Erfahrungen unverzichtbar. Die Experten machen es einem leichter, sich im Dschungel der umfangreichen technischen Möglichkeiten bei den Gastronomie Geräten zurechtzufinden. Ressourcenersparnisse wie Wasser, Strom und Raum sollten dabei im Vordergrund stehen.

4. Der reibungslose Workflow

Ein ausgezeichnetes Bodenniveau für den rollenden Transport von Waren, ein hervorragendes Lüftungssystem, der einfache Zugang zu den Waren und die gut durchdachte Lagerung von Waren und Küchenutensilien erleichtern den Arbeitsalltag in der Gastronomie enorm. So spart man am Ende Zeit und Geld, wenn man dies bei der Planung der Gastro-Einrichtung im Vorfeld beachtet.

Sicherheit und Hygiene

Diese beiden Punkte spielen natürlich bei der Planung des Großküchenbedarfs eine äußerst wichtige Rolle, um die Lebensmittelsicherheit der Gäste zu gewährleisten. Dabei ist der Pfad der Lebensmittel von der Ankunft über die Lagerung bis hin zur Verarbeitung unter den jeweiligen Hygienestandards zu optimieren. Einfache Hygienemaßnahmen können hier im Zusammenspiel mit den richtigen Geräten und deren optimaler Anordnung viel bewirken.

Da die Lebensmittelsicherheit in der Eigenverantwortung eines jeden Unternehmers in der Gastronomie liegt, haben diese anhand einer betriebsabhängigen Gefahrenanalyse für hinreichende Kontrollmechanismen zu sorgen. Dies kann zum einen durch die entsprechende Ausstattung mit geeigneten Großküchengeräten im Bereich Kühlung, Lagerung und Verarbeitung aber auch mithilfe entsprechender Schulungen für die Mitarbeiter umgesetzt werden.