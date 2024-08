Das Wetter im Juni lockte nicht so recht zum Reisen. Auch fehlt es manchen an den nötigen Mitteln. Doch eine Gruppe reißt die Übernachtungsstatistik raus.

Tourismus in Deutschland

Fußball-Fans wie diese aus Schottland sorgten für einen Übernachtungsrekord in Deutschland. (Archivbild)

Wiesbaden - Auch wegen der Fußball-Europameisterschaft haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland im ersten Halbjahr 2024 so viele Übernachtungen gezählt wie noch nie. In den sechs Monaten wurden 223,2 Millionen Übernachtungen registriert, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren knapp 870.000 Übernachtungen oder 0,4 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2019, dem bisherigen Rekordzeitraum.

Der Juni fiel dabei vergleichsweise schwach aus mit 48,7 Millionen Übernachtungen. Das ist ein Rückgang um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dies lag allein an der Reisezurückhaltung der Inländer, denn dank des Fußballs wurden 8,7 Millionen Übernachtungen von ausländischen Gästen gemeldet. Das waren 15,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und der stärkste je erfasste Juni-Wert. Berücksichtigt werden alle Übernachtungsbetriebe mit mehr als zehn Schlafgelegenheiten.