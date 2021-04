Fleischindustrie vorn Fleischindustrie vorn: Lebensmittelproduktion im Land legt zu

Halle (Saale) - Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes in Sachsen-Anhalt haben 2019 Lebensmittel im Wert von 6297 Millionen Euro produziert. Gegenüber 2018 sei das ein Zuwachs von 5 Prozent, teilte das Statistische Landesamt in Halle am Donnerstag ...