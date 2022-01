EZB-Politik und Pandemie treiben die Geldentwertung Inflationsrekord in Deutschland. Was nun?

Wenn jemals der Titel des ultimativen Börsengurus zu vergeben wäre – die schillernde Aphorismenmaschine André Kostolany käme in die engere Wahl. Auch zur Geldentwertung hatte der 1999 verstorbene Kosmopolit eine Meinung: „Inflation ist wie Nikotin oder Alkohol. In kleinem Maße stimulierend, man darf nur kein Kettenraucher oder Alkoholiker werden.“

Genau um diesen Zusammenhang geht es, wenn wir auf die Währungen im Allgemeinen und den Euro im Besonderen schauen. Hat es die Europäische Zentralbank (EZB) mit der Stimulanz übertrieben und den Euroraum süchtig gemacht nach ihrer Politik des billigen Geldes? Oder sind die Preise eher durch pandemiebedingte Faktoren im vergangenen Dezember um fünf Prozent gestiegen? Laut EU-Statistikbehörde Eurostat handelt es sich dabei um den höchsten Wert seit dem Beginn ihrer Aufzeichnungen vor 25 Jahren.

Deutschland liegt im europäischen Mittelfeld der Geldentwertung. Im Dezember übertrumpften die hiesigen Verbraucherpreise das Niveau des Vorjahresmonats um 5,3 Prozent. Damit erreichte die Teuerungsrate den höchsten Stand seit Juni 1992, als der Wiedervereinigungsboom vorübergehend den Preisauftrieb beschleunigt hatte. Das Beunruhigende: Die Inflationsrate legte trotz leicht sinkender Energiepreise zu, was auf noch stärkere Zunahmen bei Dienstleistungen und Nahrungsmitteln hindeutet. Auf das Gesamtjahr gerechnet zogen die Preise um 3,1 Prozent an.

Inflation als vielschichtiges Phänomen

Viele Ursachen für das Geschehen wurzeln tatsächlich in der Pandemie. Nach dem Krisenjahr 2020 stieg die Nachfrage überraschend schnell wieder an und damit der Preis vieler Güter, auch und vor allem für Rohöl und Gas. Dazu sind die globalen Lieferketten immer noch aus dem Takt, was insbesondere Knappheiten bei wichtigen Rohstoffen und Vorprodukten bedingt. In der Folge waren die Erzeugerpreise im November so heftig gestiegen wie seit 70 Jahren nicht – Preise, die von den Unternehmen auf ihre Kunden abgewälzt werden. Ein weiterer Sondereffekt ist die Rücknahme des temporär abgesenkten Mehrwertsteuersatzes in der zweiten Jahreshälfte 2020, der die Preise zeitweise sogar fallen ließ. Dass seit Januar 2021 pro Tonne Kohlendioxyd 25 Euro fällig sind, hatte auch einen Einfluss auf die Inflation. Allerdings keinen, der sich jetzt wieder aus dem Spiel nähme: Seit Anfang dieses Jahres gelten 30 Euro pro Tonne CO2.

Die Europäische Zentralbank ist ebenso ein großer Faktor. Seit Jahren flutet sie das Finanzsystem mit derart viel Geld, dass es die Banken gar nicht in Form sinnvoller Unternehmenskredite weiterreichen können. Dennoch will die EZB davon erst Abstand nehmen, wenn sich die Konjunktur komplett von den Corona-Folgen erholt hat. Das mag indirekt den hoch verschuldeten Staaten der Währungsunion helfen – für Sparer ist diese Politik desaströs.

Sie werden deswegen auch in Zukunft mit der Inflation zu kämpfen haben. Finanzwirte rechnen für 2022 fest mit einer drei vor dem Komma: Das Münchener Ifo-Institut sagt einen Anstieg von 3,3 und die Bundesbank sogar von 3,6 Prozent voraus. Selbst die EZB musste bereits im Dezember ihre Inflationsprognose nach oben korrigieren. Anstatt von lediglich 1,7 Prozent geht die Zentralbank jetzt von 3,2 Prozent für 2022 aus. Der Wirtschaftsweise Volker Wieland, Professor an der Frankfurter

Goethe-Universität, klagt darüber: „Eine derart hohe Korrektur gab es noch nie. Es war deshalb voreilig, dass sich EZB-Präsidentin Lagarde gegen eine erste Zinsanhebung im Laufe dieses Jahres ausgesprochen hat.“

Sachwerte gegen die Inflation

Nicht jeder ist von der Inflation gleichermaßen betroffen. Sie schadet vor allem Menschen mit niedrigen und mittleren Nettoeinkommen, die das Meiste für Miete, Strom, Lebensmittel und Alltägliches ausgeben. Je höher die Bezüge, desto geringer ist dieser Anteil, bei Haushalten mit mehr als 5000 Euro liegt er nur noch bei rund 30 Prozent. Doch obwohl jeder fünfte Haushalt in Deutschland zu dieser Kategorie zählt, lagen laut Statistischem Bundesamt Ende Juni 2021 mehr als 2,9 Billionen Euro auf Giro- oder Tagesgeldkonten oder waren im Zinsmarkt zu kümmerlichen Konditionen investiert. Dabei steht fest: Nur Sachwerte begründen echtes Eigentum und sind in der Lage, der Inflation die Stirn zu bieten.

„Zu solchen Gütern zählen vor allem Immobilien, Gold und Aktien von soliden Unternehmen. Nicht zufällig bevorzugen Börsenexperten derzeit Substanzwerte und Titel mit hohen Dividendenchancen, die höhere Produktionskosten in Form von Preiserhöhungen an Kunden weitergeben können. Dagegen zählen Immobilien nicht nur aufgrund ihrer historischen Wertstabilität als Gewinner in einer moderaten Inflation. Der aus dieser Situation herrührenden negativen Realzinses begünstigt aus meiner Sicht zudem gut kalkulierte vermietete Immobilien. Daher bieten Immobilien nicht nur in der aktuellen Situation ein sehr gutes Chance Risikoverhältnis für kühne Rechner.

Aber allen genannten Sachwerten ist gemein, dass solche Investments von einer moderaten Inflation profitieren oder zumindest eine gewisse Wertstabilität bieten. Sparer sind also gut beraten, sich über die Auswirkungen eines negativen Realzinses zu informieren und über die Bedeutung der nicht nur drohenden, sondern tatsächlich stattfindenden Geldentwertung bewusst zu werden. Dies bedeutet nämlich, dass Sparer real Kaufkraft verlieren, wenn der Zins nicht einmal die Inflationsrate ausgleicht. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Schere zwischen Inflationsrate und Zins wieder schließt. Danach sieht es aktuell nicht aus.”, sagt Alexander Surminski, Geschäftsführer des Münchener Ausbildungsunternehmens immocation.de, das sich auf den Vermögensaufbau durch Immobilien spezialisiert. „Im Übrigen verringern sich Schulden in Relation zur Abnahme der Kaufkraft, was den Inflationsausgleich über die Investition in Immobilien per Kredit besonders interessant machen kann.“

Inwieweit Immobilien ihrem guten Ruf als Inflationsschutz tatsächlich gerecht werden, hängt allerdings von einer Vielzahl an Faktoren ab. Sie alle zeigen, wie wichtig profunde Fachkenntnis gerade bei diesem Thema ist. Grundsätzlich wird zwischen selbstgenutzten und nicht selbstgenutzten sowie zwischen neuen und renovierungsbedürftigen Häusern und Wohnungen unterschieden. So steigt zum Beispiel bei einer Inflation durchaus der Wert einer vermieteten Immobilie. Allerdings gehen dann auch die zu tragenden Kosten nach oben, die in diesem Fall meist höher liegen als bei einer Selbstnutzung. Lage, Kaufpreis, Angebot, Nachfrage und viele Faktoren mehr entscheiden im Einzelfall, ob sich ein solches Engagement auszahlt. So ist es letztlich immer das Know-how, das Menschen zu Profiteuren einer Situation machen kann. Auch und gerade in Zeiten der Inflation.