Entsprechen nicht den Anforderungen: Handwerk bleibt bei Elektroautos skeptisch

Im Süden Sachsen-Anhalts nutzen erst zwei Prozent der Handwerksbetriebe ein Elektrofahrzeug oder wollen es sich bis 2020 anschaffen. Das teilte die Handwerkskammer Halle am Mittwoch bei der Vorlage des Konjunkturberichts für das zweite Quartal 2019 mit. Kritik an E-Fahrzeugen kam den Angaben nach vor allem vom Bau.

Elektrofahrzeuge würden in der Praxis nicht den Anforderungen der Branche entsprechen. So mangele es an geeigneten Modellen für Transporter und Lastkraftwagen sowie auch an Stromladestationen. Zudem sei der Anschaffungspreis bei Elektrofahrzeugen zu hoch.

Wie die Kammer weiter mitteilte, geht es den Unternehmen im Landessüden laut den Ergebnissen der Umfrage gut. Die Nachfrage nach Handwerksleistungen sei weiter groß. Die Betriebe seien im Schnitt zu 90 Prozent ausgelastet. ‎Im Süden Sachsen-Anhalts gibt es rund 13.600 Handwerksbetriebe mit rund 71.500 Beschäftigten.