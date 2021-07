Einkommen steigern -: So ist es wirklich möglich

Wer wünscht sich nicht die Möglichkeit, jeden Monat mehr Geld auf dem Gehaltskonto verbuchen zu können? In allzu vielen Fällen bleibt dies leider ein Wunschdenken, das sich nur schwer in die Tat umsetzen lässt. Dabei gibt es praktische Möglichkeiten, um mittel- und langfristig einen positiven Einfluss auf das Einkommen zu nehmen. In diesem Artikel sehen wir uns unterschiedliche Tipps an, die dabei eine gute Rolle spielen ...

Die Selbstständigkeit als Chance



Wo landet eigentlich der größte Teil der Wertschöpfung, die unter dem Einsatz der eigenen Arbeitskraft zustande kommt? Für Angestellte lässt sich diese Frage in der Regel ganz leicht beantworten. Denn ihr Arbeitgeber verfügt über die Möglichkeit, selbst einen wesentlichen Teil an ihrer Arbeit zu verdienen. So entspricht letztlich die eingebrachte Arbeitskraft nicht 1 zu 1 dem Gegenwert des Marktes. Während mancher Arbeitgeber, der die Arbeit weniger erst nimmt, zu viel Geld überwiesen bekommt, sind andere praktisch unterbezahlt.



Als eine attraktive Chance erscheint vielen gut qualifizierten Fachkräften in dem Fall die Selbstständigkeit. Hier bietet sich die Möglichkeit, selbst voll und ganz für das monatliche Einkommen verantwortlich zu sein. Je mehr Zeit und Energie aufgebracht wird, desto höher sind am Ende des Monats auch die Einnahmen. Auf diese Weise spiegelt sich der Einsatz direkt auf dem Gehaltsscheck wieder. Doch zugleich nehmen Selbstständige für diesen Vorteil ein deutlich höheres Risiko in Kauf. Auch wirtschaftlich schwierige Lagen bekommen sie in ihrer Situation direkt zu spüren. Am Ende bleibt es aus dem Grund eine Frage der persönlichen Abwägung, ob sich dieser Schritt wirklich lohnt.

Mehr Geld am neuen Arbeitsplatz?



Wie viel Geld bekommen eigentlich meine Kollegen? Und wie steht es um die Mitarbeiter der Konkurrenzfirma, welche die gleichen Aufgaben erledigen? Diese Fragen ließen sich in der Vergangenheit oft gar nicht oder nur sehr schwer und ungenau beantworten. Heute bietet ein Gehaltscheck im Internet die Möglichkeit, sich Klarheit über all diese Positionen zu verschaffen. Dabei kann nicht nur der Beruf als Faktor mit in die Rechnung einbezogen werden. Darüber hinaus ist es möglich, andere Faktoren, wie zum Beispiel die schon gesammelte Berufserfahrung zu berücksichtigen. Dieses Angebot findet sich sehr übersichtlich bei den Kollegen von stellenanzeigen.de.



Wichtig ist in jedem Fall, mit dem Gehaltscheck nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Vielmehr ist es wichtig, sich genau über die möglichen Positionen Gedanken zu machen. So kann zum Beispiel auch der Ort der Anstellung entscheidend sein. Im wirtschaftlich sehr gut aufgestellten Süden sind die Gehälter im Schnitt deutlich höher. Im Norden und im Osten müssen Arbeitgeber für die gleiche Leistung ihrer Angestellten hingegen weniger Geld auf den Tisch legen. All diese Punkte müssen mit in die Rechnung einbezogen werden, um am Ende wirklich zu einem genauen und aussagekräftigen Ergebnis kommen zu können.



Wer selbst erkennt, dass andere Arbeitnehmer im Schnitt deutlich mehr Geld für vergleichbare Aufgaben erhalten, kann auch den Wechsel des Arbeitsplatzes in Betracht ziehen. Womöglich handelt es sich hier um einen Weg, die finanziellen Möglichkeiten deutlich auszubauen. Andererseits lohnt es sich, im Vorfeld erst mit dem eigenen Chef zu sprechen.

Argumente für die Gehaltsverhandlung



Wer sich in eine Gehaltsverhandlung wagt, muss zu dem Zweck gut vorbereitet sein. Hierbei ist es von größter Bedeutung, die eigenen Spielräume zu kennen und sich über die Absichten des Arbeitgebers im Klaren zu sein. Im Folgenden wollen wir auf ein paar Punkte eingehen, mit denen Arbeitgeber in der Region ihre Aussichten ganz klar verbessern können.

Eine Leistungsmappe anlegen



In unserer auf Effektivität bedachten Wirtschaft sind es nicht die Sentimentalitäten, welche bei einer Verhandlung zum Erfolg führen. Wer deshalb über die hohen finanziellen Belastungen der eigenen Familie klagt, wird mit diesem Prinzip nur in wenigen Fällen Erfolg haben. Besser ist es, die eigenen Erfolge und Leistungen in den Vordergrund zu stellen. Mit der notwendigen Vorarbeit kann dann eine persönliche Leistungsmappe erstellt werden. Im Idealfall wird schon hier deutlich, welcher Einsatz in den letzten Jahren für das Unternehmen erbracht wurde. Aber Achtung: die richtige Tonalität spielt schon hier in den schriftlichen Ausführungen eine große Rolle.

Die richtigen Worte finden



Viel Kommunikation findet schon in der Wahl der richtigen Worte statt. Anstatt eine "Gehaltserhöhung" zu fordern, sollten Arbeitnehmer besser mit dem Wunsch nach einer "Gehaltsanpassung" an den Chef herantreten. An dieser Formulierung wird schon deutlich, dass nur das korrekte Verhältnis zwischen Leistung und Gehalt hergestellt werden soll.

Im Unternehmen unverzichtbar werden



Ist die eigene Position in der Firma leicht neu zu besetzen? Oder ist der besondere Einsatz in den letzten Jahren dafür verantwortlich, dass diese Stelle praktisch gar kein anderer ausfüllen kann? Je mehr das Letztere der Fall ist, desto besser gestaltet sich die eigene Position in den Verhandlungen. Denn unter diesen Umständen kann es sich wohl kein Arbeitgeber leisten, ganz auf die eigene Position zu verzichten.

Präzise Zahlen nennen



Weiterhin ist es wichtig, überzeugt und sehr gut vorbereitet zu wirken. Ein Mittel dazu sind möglichst präzise Zahlen, die in den Raum gestellt werden. Wer künftig 3.750 Euro pro Monat fordert, wirkt auf diese Weise sehr viel besser vorbereitet. Bei allzu schwammigen Formulierungen ist dem Arbeitgeber derweil klar, dass schlichtweg nur der Wunsch nach mehr Geld und einem höheren Lebensstandard besteht. Auch für diesen Zweck kann ein kurzer Vergleich der üblichen Gehälter in Deutschland dabei helfen, den Weg bis zur korrekten Zahl zu finden. Umso leichter wird es im Anschluss daran sein, die eigene Position mit der notwendigen Überzeugung vor dem Chef zu vertreten.