Digitalisierung in Zeiten von Corona

Corona hat unser Arbeitsleben und unser Schulsystem nachhaltig verändert. Plötzlich waren Zoom-Meetings sowie Web- und computerbasierte Lernformen in aller Munde, während private Endkunden, aber auch viele Unternehmen vermehrt online eingekauft haben ...

Tatsächlich gilt der Online Handel als einer der großen Profiteure der Krise und konnte laut Informationen von NTV just während des Lockdowns nochmals zulegen. An sich nicht weiter verwunderlich, da zum einen die Läden vor Ort geschlossen blieben, auf der anderen Seite jedoch Barmittel, die wir ansonsten für Urlaubsreisen, Konzerte oder auch einen Restaurantbesuch ausgegeben hätten, eingespart wurden. Bei der Bevölkerung waren also Geldreserven vorhanden, die zumindest jene, die sich in gesicherten Jobverhältnissen befanden, dann auch eingesetzt wurden - zum Beispiel für die Renovierung der Wohnung oder die Verschönerung von Garten und Balkon.

Wie hat die Pandemie unser Leben verändert?

Auch beim Auto- oder Immobilienkauf beschritten wir urplötzlich neue Wege, die uns vor der Krise ganz sicherlich noch „suspekt“ schienen, denn plötzlich waren Online-„Probefahrten“ oder virtuelle Rundgänge durch Wohnungen ganz selbstverständlich, ebenso selbstverständlich, wie viele Senioren noch das Chatten mit ihren Enkeln erlernt haben.

Ohne Frage führte Corona also zu einem digitalen Boom. Damit jedoch wurden Lücken im Mobilfunk- und Glasfasernetz schonungslos offenbart. Ein Problem, das viele Gemeinden nun zügig angehen wollen.

Corona und unsere Wirtschaft

Dass die Pandemie - neben wenigen Gewinnern - unsere gesamtwirtschaftliche Entwicklung und vornehmlich die Beherbergungs- und Eventbranche nachhaltig schädigen würde, war wohl den meisten von Anfang an bewusst. Doch auch das produzierende Gewerbe investierte, wie nicht anders zu erwarten, zögerlicher als vor Corona, so dass industrielle Fertigungsgeräte, etwa zur professionellen Holzverarbeitung, häufig gebraucht und / oder bei sogenannten Industrie-Auktionshäusern wie etwa Surplex eingekauft wurden.

Dennoch gab sich die Bundesbank laut einem Bericht von Focus Online jüngst optimistisch und geht von einem kräftigen Aufschwung noch im laufenden Jahr aus. Doch zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass uns das Virus in die tiefste Rezession seit 2009 gestürzt hat.

Von Alltagsmasken und Online Konferenzen

Dennoch hatte die langsam abflauende Epidemie auch ihre Helden (etwa in der Pflegebranche) und durchaus humorige Momente. Etwa dann, wenn Ehepartner just während eines Online-Meetings mit dem Chef oder gar einem fremden Staatsoberhaupt halbwegs unpassend gekleidet durchs Bild huschten oder sich während einer Live Schalte mit einem Experten die lieben Kleinen oder auch Haustiere in den Vordergrund gespielt, sprich vor den Bildschirm gedrängt haben. Wie sagt man doch so schön? Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

Apropos, lachen. In Fernost, im Land des Lächelns, gehörte ein Mund-Nasen Schutz bereits lange vor der Pandemie zum Stadtbild, ein Anblick, der uns lange Zeit eher ein Schmunzeln denn Verständnis abnötigte. Doch nun diskutieren wir auch hierzulande darüber, ob uns die Alltagsmasken in bestimmten Situationen, etwa bei Massenveranstaltungen, nicht auch dann, wenn die Pandemie besiegt scheint, erhalten bleiben ... denn nach der Pandemie könnte ja vor den (nächsten) Pandemie sein. Nicht umsonst haben sich die G 7 Gesundheitsminister eine verbesserte Zusammenarbeit bei künftigen Pandemien auf die Fahne geschrieben.

Lässt sich eine Pandemie digital bekämpfen?

Tatsächlich waren ja zumindest die Anfänge der Pandemie-Bekämpfung sogar innerhalb Europas von Ratlosigkeit und von nationalen Alleingängen geprägt. Zudem wurde uns die mangelhafte personelle wie auch digitale Ausstattung vieler Gesundheitsämter nochmals vor Augen geführt.

Wie wirkungsvoll digitale Konzepte bei Seuchen und anderen Notständen sein können, lebte uns dagegen Südkorea ziemlich eindrucksvoll vor. Denn neben Massentests setzten die Behörden hier auch und gerade auf so genannte Quarantäne Apps, von denen die Körpertemperatur wie auch das Einhalten der verordneten Isolation strikt überwacht wird.

Zudem drohen in Fernost hohe Geld- oder sogar Haftstrafen bei Verstößen gegen die behördlichen Auflagen ... allesamt Maßnahmen, die bei uns in Deutschland schwer vorstellbar scheinen. Doch ohne Frage war das Land mit seiner teils drakonisch anmutenden digitalen Gegenstrategie durchaus erfolgreich in der Pandemiebekämpfung.

Holt uns nun das Reisefieber wieder ein?

Mit sinkenden Inzidenzen scheinen nicht nur der Sommerurlaub, sondern sogar Flugreisen wieder möglich. Tatsächlich können es viele kaum noch erwarten, endlich wieder Museen zu besichtigen oder den Strand unter den nackten Füßen zu spüren, nachdem wir so lange allenfalls digital gesurft haben.

Viele Hoteliers ziehen in der Tat schon wieder eine positive Bilanz: Denn die Nachfrage zieht an. Mit ihr steigen freilich die Preise, was nicht zuletzt daran liegt, dass viele Gästehäuser und Resorts, um so die Abstandregeln einzuhalten, nur bis zur Hälfte belegt sind.

Die meisten Experten glauben daher, dass das Fernweh just in diesem Jahr nicht gerade billig wird. Ganz einfach, weil die Nachfrage hoch, das Angebot jedoch begrenzt ist. Dabei sind viele längst müde und ausgebrannt und sehnen sich nach frischer Bergluft oder Sand, Sonne und Meer.

Unser Fazit

Denn auch der Wunsch vieler Arbeitnehmer und Politiker, das Home Office zu forcieren (oder gar zur Regel zu machen), ist von der Realität ausbremst worden. Und das nicht allein deshalb, weil immer noch Landstriche in Deutschland durch Funklöcher und fehlende Glasfasernetze digital abgehängt werden. Denn Home Office und Familie zu vereinbaren, ist gar nicht so leicht. Zudem drohen am Bildschirmarbeitsplatz zu Hause überall Ablenkungen und verfolgt uns die Arbeit - via Laptop, der auf dem Schreibtisch steht - quasi bis ins Bett.

Das Statistische Bundesamt sieht aber auch organisatorische Probleme wie eine mangelnde Abstimmung und Kommunikation unter den Kollegen. Die indes ist nicht nur in der Kreativbranche von großer Bedeutung, so dass abzuwarten bleibt, welchen Stellenwert Bildschirmkonferenzen und Home Office noch nach der Pandemie haben. Vermutlich wird es, wie so häufig im Leben, auf einen Kompromiss hinauslaufen. Also Videoanrufe dort, wo sie angezeigt und möglich sind, ergänzt durch Meetings vor Ort. Denn ohne Frage hat uns die Pandemie eines, nämlich mehr Flexibilität gelehrt - wie beschrieben auch beim Automobil-, Immobilien- oder Maschinenkauf!