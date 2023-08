Bedeutung der Digitalisierung

Die Digitalisierung schreitet weltweit seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten voran. Ein Alltag ohne digitale Unterstützung ist heute für die meisten Menschen kaum noch vorstellbar oder praktikabel. Das gilt für das Privatleben und für den Arbeitsplatz.

Digitalisierung im privaten Bereich

Im Privatleben gibt es eine ganze Reihe von Beispielen für den Komfort, den die Digitalisierung mit sich bringt. Das beginnt bereits bei den Möglichkeiten des Online-Bankings. Bankgeschäfte können ganz bequem von zu Hause oder einem anderen Ort aus abgewickelt werden, ohne eine Bankfiliale aufsuchen zu müssen.

Gleiches gilt für das Einkaufen. Der E-Commerce hat den Handel nachhaltig verändert. Durch die Lockdowns während der Corona-Pandemie wurde diese ohnehin schon rasant fortschreitende Entwicklung noch einmal deutlich beschleunigt.

Für die alltägliche Kommunikation nutzen die meisten Menschen ebenfalls digitale Hilfsmittel. Neben verschiedenen Messenger-Diensten gehören dazu E-Mail-Provider oder Optionen zur Videotelefonie. Selbst normale Audiotelefonate werden mittlerweile nicht selten über die entsprechenden Funktionen in Messengern wie WhatsApp abgewickelt.

Neben den genannten gibt es viele weitere Nutzungsmöglichkeiten digitaler Entwicklungen. Wer zum Beispiel in Kryptowährungen investiert, profitiert von der Blockchain-Technologie. Smarte Anwendungen wiederum erleichtern den Alltag im eigenen Zuhause und in weiteren Bereichen des Lebens. Zusätzlich gibt es immer mehr digitale Bezahlmöglichkeiten für Einkäufe im Netz und im Geschäft.

Digitalisierung in Unternehmen und in der Wirtschaft

In Unternehmen spielt die Digitalisierung ebenfalls eine wachsende Rolle. Immer mehr Prozesse werden virtuell abgewickelt. Das hat Konsequenzen für die Struktur und den Alltag. So ist das Homeoffice, das seit den pandemiebedingten Lockdowns immer mehr an Beliebtheit gewinnt, nur durch solche Hilfsmittel möglich und praktikabel.

Zudem sorgt die Digitalisierung verschiedener Prozesse in Unternehmen für eine größere Effizienz. Geschäftsreisen lassen sich zumindest in einigen Fällen durch Video-Calls ersetzen, was für den Betrieb Kosten und Zeit spart.

Hinzu kommen neue digitale Technologien, die einen weiteren Mehrwert mit sich bringen. Das Internet of Things etwa verknüpft Maschinen miteinander und steuert sie über größere Entfernungen hinweg.

Zusätzlich wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz immer umfangreicher angedacht. Letztere kann verschiedene Aufgaben übernehmen oder unterstützend genutzt werden. Das bringt ebenfalls eine gewisse Effizienzsteigerung mit sich.

Konsequenzen für den Arbeitsmarkt

Für den Arbeitsmarkt haben diese Entwicklung verschiedene Konsequenzen. Die Flexibilität ermöglicht es, Mitarbeiter ohne großen Aufwand vollständig im Homeoffice einzustellen. Dementsprechend ist die Suche für Arbeitgeber und potenzielle Angestellte nicht mehr nur auf die direkte Region beschränkt, woraus sich neue Chancen ergeben.

Gleichzeitig kann die Digitalisierung zur Folge haben, dass in einigen Bereichen Stellen wegfallen oder bestimmte Arbeitskräfte nicht mehr so umfangreich benötigt werden.

Ein Beispiel dafür ist die Künstliche Intelligenz, die aktuell vor allem im Bereich des virtuellen Designs dafür sorgt, dass es entsprechende Experten immer schwerer haben, Stellen oder Aufträge zu bekommen.

Andererseits eröffnen sich durch die Entwicklungen neue Möglichkeiten an anderer Stelle. Denn zur Umsetzung und Betreuung der Digitalisierung und der Technologie werden vermehrt entsprechende Experten gesucht.

Die Nachfrage ist so groß, dass bereits jetzt ein hoher Fachkräftemangel besteht, der vielen Arbeitgebern Sorgen bereitet. Dementsprechend haben diejenigen, die sich in einem solchen Gebiet auskennen, gute Chancen auf eine sichere Stelle und eine faire Entlohnung.

Wege der Ausbildung

Wer in der Digitalbranche Fuß fassen möchte, hat dafür mehrere Möglichkeiten:

ein Studium,

ein duales Studium

sowie eine klassische duale Berufsausbildung.

Studiengänge im digitalen Bereich: Informatik

An deutschen Hochschulen können die Abschlüsse „Bachelor of Science“ und „Master of Science“ erworben werden. © stock.adobe.com | WavebreakmediaMicro (#57735891) (Symbolbild)

Der wohle bekannteste Studiengang im Zusammenhang mit der Digitalisierung ist die Informatik. Für das Fach gibt es nur selten einen NC. An deutschen Hochschulen können die Abschlüsse „Bachelor of Science“ und „Master of Science“ erworben werden.

Zu den Inhalten gehören Mathematik und Physik sowie Informationstechnologien und Skriptsprachen. Wer mathematisches und technische Verständnis mitbringt, hat gute Chancen, den Studiengang erfolgreich zu bestehen. Das Fach kann an vielen deutschen Hochschulen und Universitäten studiert werden.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Informatik mit einem bestimmten Schwerpunkt zu studieren, beispielsweise Medieninformatik, Technische Informatik oder Wirtschaftsinformatik. Für das spätere Berufsleben wird so gleich eine etwas konkretere Nische erschlossen, in der dann eine Einstellung als Spezialist bzw. Experte möglich ist.

Der Studiengang Data Science

Eine weiteres Studium im digitalen Bereich ist das Fach Data Science. Hier werden die Fähigkeiten vermittelt, die benötigt werden, um im Bereich Big Data arbeiten zu können.

Neben Wissen zur Informatik gehören dazu, je nach Universität oder Hochschule, viele praktische Elemente. Zusätzlich werden Inhalte zu den Themenbereichen Stochastik und Statistik vermittelt.

Viele Hochschulen bieten das Studium an, Universitäten wie die Universität Stuttgart haben ebenfalls einen entsprechenden Fachbereich. Mögliche Arbeitsfelder liegen beispielsweise im Banken- und Finanzsektor, dem Marketing oder der Pharmaindustrie.

Der Studiengang Künstliche Intelligenz

Vergleichsweise neu ist die Möglichkeit, Künstliche Intelligenz zu studieren. Das liegt vor allem daran, dass auch die Thematik erst seit einiger Zeit in der Gesellschaft und Wissenschaft präsent ist. Inhaltlich beschäftigen sich die Studiengänge zum Beispiel mit Algorithmen und mit der KI-Programmierung.

Darüber hinaus werden Themenbereiche wie maschinelles Lernen, Software-Engineering und Robotik behandelt. Oftmals gibt es einige Schnittmengen mit dem Studiengang Data Science, weshalb Interessierte dieses Fach wählen können – je nach konkretem Angebot der Hochschule.

Den Studiengang Künstliche Intelligenz als Bachelor gibt es unter anderem an der Hochschule Deggendorf und an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Die Hochschule Offenburg wiederum hat das Fach Angewandte Künstliche Intelligenz in ihrem Programm.

Duales Studium der Informatik

Ein duales Studium der Informatik wird ebenfalls in verschiedenen Hochschulen angeboten, zum Beispiel an der Internationalen Hochschule in Bremen. Dabei werden die theoretischen Phasen durch praktische Teile ergänzt.

In diesen Phasen ihrer akademischen Ausbildung arbeiten die Studierenden in einem Unternehmen und lernen den Berufsalltag kennen. Zu den Aufgaben zählen, je nach Wissensstand, das Planen von Rechnernetzen, das Beheben von Störungen und gegebenenfalls das Programmieren.

Ausbildungsberufe in der Digitalwelt

Neben den Studiengängen gibt es verschiedene Ausbildungsberufe im entsprechenden Themenbereich. Dazu gehören:

Fachinformatiker verschiedener Art,

IT-System-Elektroniker

sowie Kaufmann bzw. Kauffrau mit Spezialisierung auf einen Bereich im Themenfeld IT.

Fachinformatiker

Der Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung lernt während dieser klassischen dualen Ausbildung verschiedene Programmiersprachen. Die Berufsausbildung dauert drei Jahre, das Gehalt liegt dabei je nach Phase laut der Webseite ausbildung.de zwischen 830 und 1.080 Euro.

Der Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse wiederum hat die Aufgabe, verschiedene IT-Prozesse zu überprüfen und entsprechend nach Optimierungspotenzial zu suchen.

In der Ausbildung wird Fachwissen zu IT-Systemen und den entsprechenden Einsatzbereichen sowie zu potenziellen Sicherheitsbedrohungen vermittelt. Letztere haben seit einiger Zeit gerade für Unternehmen eine besondere Bedeutung, da Cyberkriminelle immer wieder durch spektakuläre Erpressungen mit Schadsoftware von sich reden machen. In einigen Fällen können sie so hohe Summen erbeuten und einem Betrieb einen großen Schaden zufügen.

Ausbildung zum IT-Systemelektroniker

Ein IT-Systemelektroniker wiederum plant, installiert und betreut Systeme und Netzwerke im Bereich der Informationstechnologie. Dafür greift er auf Soft- und Hardware zurück, die es bereits auf dem Markt gibt und fügt diese zu einem schlüssigen und funktionierenden System zusammen.

Bei der Tätigkeit handelt es sich um einen anerkannten Ausbildungsberuf, die Lehre dauert ebenfalls drei Jahre. In der Ausbildung lernen die Schüler viel über Soft- und Hardware sowie über die Installation und Reparatur dieser Komponenten.

Kaufmann der Kauffrau mit Spezialisierung im Bereich IT

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, eine kaufmännische Ausbildung mit einer Spezialisierung im Bereich IT zu absolvieren, etwa Kaufmann oder Kauffrau für IT-System-Management.

Zum Beruf gehört es vor allem, sich um den Vertrieb von Hardware, Software oder Serviceleistungen im Bereich IT zu kümmern. In der Ausbildung lernen die Schüler Basis- und Expertenwissen über die IT-Branche.

Der Kaufmann für Digitalisierungsmanagement wiederum ist, zumindest dem Namen nach, ein relativ neuer Ausbildungsberuf, der vor einigen Jahren aus dem Informatikkaufmann hervorging. Bei dem Berufsbild handelt es sich um einen Allrounder, der Wissen aus dem kaufmännischen Bereich und aus dem Gebiet der Digitalisierung mitbringt.

Die Ausbildung beinhaltet viele Inhalte aus dem Bereich der IT. Dabei spielen unter anderem der Datenschutz und die Zusammenstellung von IT-Systemen eine Rolle. Darüber hinaus gibt es Themenbereiche, die sich um den Arbeitsmarkt drehen, etwa Fragen zum Tarifrecht. Die Ausbildung dauert drei Jahre, je nach Phase liegt die Vergütung laut ausbildung.de zwischen 950 und 1100 Euro.

Mögliche Arbeitsmodelle

Nach dem Studium oder der Ausbildung gibt es verschiedene Arbeitsmodelle für einen Einstieg in das Berufsleben, beispielsweise

die Arbeit als Freelancer,

die Arbeit bei einer Firma aus der Digitalbranche

sowie die Arbeit bei einem fachfremden Unternehmen.

Wer als Freelancer im IT-Bereich arbeitet, ist für unterschiedliche Auftraggeber tätig. © stock.adobe.com | Jelena (#615023682) (Symbolbild)

Arbeit als Freelancer

Wer als Freelancer im IT-Bereich arbeitet, ist für unterschiedliche Auftraggeber tätig. Die Vorteile dieser Art des Arbeitens liegen in der Freiheit und Unabhängigkeit. Zudem ergibt sich dadurch viel Abwechslung im Arbeitsalltag.

Allerdings gehören ein hoher zeitlicher Aufwand (u. a. für die Akquise der Kunden), die Eigenverantwortlichkeit in der Vorsorge sowie ausbleibende Einkünfte bei Krankheit oder Urlaub genauso dazu.

Dabei gibt es gute Verdienstmöglichkeiten als IT-Freelancer. Die Stundensätze liegen im hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Bereich. Wichtig ist, sich von Beginn an ein gutes Netzwerk aufbauen und durch qualitativ hochwertige Arbeit zu glänzen. Der erhöht die Chance, auf der Basis von Weiterempfehlungen neue Aufträge zu bekommen.

Anstellung bei einer Firma aus der Digitalbranche

Eine weitere Option besteht darin, festangestellt bei einem Unternehmen aus der Digitalbranche zu arbeiten. Hier warten vielseitige Aufgaben auf den Mitarbeiter, zudem ist er jeden Tag mit Kollegen zusammen, die ebenfalls Experten im entsprechenden Bereich sind.

Daraus ergibt sich ein hohes praktisches Lernpotenzial und die Möglichkeit zur stetigen Weiterentwicklung. Bei entsprechenden Firmen können Interessierte auf Basis unterschiedlicher Kenntnisstände einen Einstieg finden. Hier werden Berufserfahrene, Berufseinsteiger und Trainees gesucht. Studierende und Schüler können ebenfalls in diesem Betrieb arbeiten. Sie können in einem professionellen Umfeld mit spannenden Projekten dazu lernen und weiter wachsen.

Die Tätigkeit in einem solchen Unternehmen hat für weitere Karriereschritte mitunter große Vorteile. So hat der IT-Experte eine hochgradig seriöse und aussagekräftige Referenz, wenn er zu einem späteren Zeitpunkt als Freelancer tätig werden oder bei einem fachfremden Unternehmen einsteigen möchte.

Anstellung als Experte bei einem fachfremden Unternehmen

Letzteres ist nicht zwingend erst später im Berufsleben, sondern außerdem gleich zu Beginn der Karriere eine Option. Es gibt Betriebe aus den verschiedensten Branchen, die IT-Fachkräfte in Festanstellungen suchen, um das Unternehmen im digitalen Bereich tagtäglich bei der Arbeit zu unterstützen.

Diese Art des Arbeitens hat den großen Vorteil, gerade in kleineren Betrieben als eigenständiger Experte für den entsprechenden Bereich zuständig zu sein und womöglich ein wenig mehr Gestaltungsfreiheiten eingeräumt zu bekommen. Darüber hinaus lernt der IT-Experte die Gepflogenheiten in einer anderen Branche kennen.

Allerdings arbeitet er oftmals mit deutlich weniger Kollegen aus dem gleichen Fachbereich zusammen. Das hat zur Konsequenz, dass die Lernmöglichkeiten nicht so umfangreich gegeben sind wie bei einem Unternehmen aus der IT-Branche. Das bedeutet auch, dass man nicht so sehr von der langjährigen Erfahrung der Kollegen respektive anderer Experten profitieren kann.

Berufsbilder im digitalen Bereich sind in Zukunft besonders gefragt. © stock.adobe.com | hans12 (#2621042) (Symbolbild)

Digitale Berufe mit hoher Bedeutung

Es ist davon auszugehen, dass bestimmte Berufsbilder im digitalen Bereich in Zukunft besonders gefragt sein werden.

Dazu zählen:

Could-Experten,

KI-Experten,

Experten im Bereich virtuelle Daten

sowie Experten im Bereich der Sicherheit.

Berufe rund um das Thema Cloud

Eine Cloud ist ein Server, auf dem verschiedene Daten ausgelagert werden können. Das ermöglicht einen flexibleren Zugriff und bietet außerdem die Option, dass mehrere Personen aus unterschiedlichen Regionen gleichzeitig an einem Dokument arbeiten können.

Dementsprechend ist die Technik sowohl bei Privatpersonen als auch bei Unternehmen sehr gefragt. In diesem Feld haben sich in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Berufen entwickelt. Hierzu gehören:

der Cloud Developer,

der Cloud Strategy Manager

sowie der Cloud Administrator.

Je nach konkreter Berufsbezeichnung entwickeln die entsprechenden Experten eine Cloud-Lösung oder betreuen sie. Zu dieser Betreuung gehören die Pflege und die Weiterentwicklung. Im Zusammenhang mit der Cloud-Technologie sind außerdem Datenschutz- und Sicherheitsspezialisten (zu Letzteren gleich mehr) gefragt. Sie tragen dazu bei, dass keine Schäden durch Angriffe von außen entstehen.

Berufe im Bereich der KI

Im boomenden Bereich der KI gibt es ebenfalls eine ganze Reihe von Berufsfeldern, die in Zukunft sicherlich gefragt sein werden, darunter die Tätigkeit des KI-Entwicklers.

Dabei liegt das Zuständigkeitsfeld in der Entwicklung, der Umsetzung sowie der Unterstützung der praktischen Anwendung von künstlicher Intelligenz. Eines der Hauptaufgabenfelder ist die Programmierung solcher Tools. Dabei ist eher wenig Kreativität gefragt, da vor diesem Schritt die Konzeptionierung der entsprechenden Technologie steht.

Weitere potenzielle Berufsfelder rund um die KI sind der Machine Learning Engineer und der Deep Learning Engineer. Der Machine Learning Engineer beschäftigt sich damit, die Künstliche Intelligenz zu verbessern und die Fehlerquote in der Anwendung zu reduzieren. Der Deep Learning Engineer arbeitet dagegen an der Entwicklung entsprechender Deep Learning Algorithmen. Diese kommen zum Beispiel beim autonomen Fahren zum Einsatz.

Berufe im Bereich Data

Was die Nutzung von virtuellen Daten betrifft, so gibt es in diesem Bereich ebenfalls einige spannende Tätigkeitsfelder. Dazu gehören der Data Consultant, der Data Scientist und der Data Engineer. Letzterer ist vor allem in der Entwicklung der Systeme und Strukturen tätig, die das Speichern und Analysieren der Daten möglich machen.

Ein Data Scientist wiederum nutzt diese Systeme in der praktischen Anwendung gemeinsam mit dem Unternehmen und analysiert die Daten. Aus den Mustern zieht er Schlussfolgerungen und gibt dem Betrieb Ratschläge, wie das weitere Vorgehen aussehen sollte. Dadurch lassen sich Prozesse verbessern und die Effizienz steigern.

Sicherheitsexperten

Wie bereits angeklungen, ist IT-Sicherheit in den vergangenen Jahren zunehmend zu einem äußerst wichtigen Thema geworden. Privatpersonen wie auch Unternehmen geht es dabei um den Schutz vor Hackern, die mit verschiedenen illegalen Maschen versuchen, an Daten heranzukommen und Gewinne zu erzielen. Dementsprechend hat das Berufsbild des IT-Security-Spezialisten aller Voraussicht nach eine große Zukunft.

Dabei sind diese Experten in mehreren Bereichen aktiv. So erstellen sie für ihre Kunden passende Systeme zur Prävention sowie zum Aufspüren potenzieller Gefahren. Zusätzlich liegt ihre Aufgabe in der Abwehr von konkreten Angriffen, also in einer Reaktion auf solche Attacken. Bei alledem ist ein enger Austausch mit den Kunden und den Entwicklern der schützenden Programme für den Erhalt Cyber-Sicherheit nötig.

Eine Karriere in einem digitalen Beruf verspricht in den meisten Fällen ein hohes Maß an Zukunftssicherheit. © stock.adobe.com | peterzayda (#110878455) (Symbolbild)

Fazit

Eine Karriere in einem digitalen Beruf verspricht in den meisten Fällen ein hohes Maß an Zukunftssicherheit. Die Basis hierfür bieten ein Studium oder eine Ausbildung in einem entsprechenden Bereich.

Je nach individuellen Wünschen kann daraufhin eine Karriere als Freelancer oder in einer Festanstellung angestrebt werden. Für Letztes gibt es die Option, ein Unternehmen aus dem IT-Bereich oder einen fachfremden Betrieb zu wählen.

Bei alledem gibt es einige Tätigkeitsfelder im IT-Sektor, die nach jetzigem Stand in der Zukunft voraussichtlich besonders gefragt sein werden. Dazu gehören die Bereiche KI, Datenanalyse sowie die digitale Sicherheit.