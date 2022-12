Klare Strategie für mehr Erfolg im Netz

Dass Online-Werbung boomt, merkt jeder von uns beim täglichen Aufrufen von Webseiten: Anzeigen und Banner überall. Die Investitionen in die weltweite Online-Werbung beliefen sich im Jahr 2021 auf rund 417 Milliarden US-Dollar, berichtet Statista – Tendenz steigend. Bis zum Jahr 2024, meint Statista, sollen die gesamten Investitionen in Online-Werbung auf mehr als 560 Milliarden US-Dollar klettern.

70 Prozent der Werbung wird heute online geschaltet

Allein Marktbeherrscher Google nahm im Jahr 2021 knapp 210 Milliarden US-Dollar durch sein Werbegeschäft ein – ein sattes Plus von 42,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. An zweiter Stelle steht Facebook mit knapp 115 Milliarden Dollar an Werbeumsätzen im Jahr 2021. Die globalen Technologiekonzerne profitieren zudem von einer Verschiebung der Werbeausgaben hin zum Digitalen. 2017 machte Onlinewerbung noch 47 Prozent der Werbeausgaben aus. Bis 2021 kletterte der Anteil auf 70 Prozent.

Von diesem Riesenkuchen möchten sich auch immer mehr Menschen hierzulande ein Stück sichern. Etwa in Form von Affiliate-Marketing: Affiliate-Systeme sind internetgestützte Vertriebsarten, bei denen in der Regel ein kommerzieller Anbieter seinen Vertriebspartnern Provisionen anbietet. So begann vor rund zwei Jahrzehnten auch die Karriere von Dawid Przybylski. Den Aufstieg des Online-Marketing-Geschäfts hat Dawid Przybylski in den vergangenen rund 20 Jahren hautnah erlebt. Heute führt er bereits sein drittes größeres Unternehmen. Die Finest Audience GmbH ist in Deutschland einer der führenden Experten für Suchmaschinenoptimierung und das Affiliate-Marketing.

Der Mann hinter den Personal Brands

Heute fokussiert sich der Serienunternehmer und Self-Made-Millionär mit seinem Beratungsunternehmen und seinen stark frequentierten Masterclasses auf das Social-Media-Marketing. Er ist die treibende Kraft hinter vielen Personal Brands. Er unterstützt dabei anderen Unternehmerinnen und Unternehmern oder Coaches, sich im Netz zur eigenen Marke zu entwickeln.

Zu seinen Mandantinnen und Mandanten gehören Personen, die sich selbst als Marke aufbauen möchten, etwa der „Speaker für Erfolg, Persönlichkeit und Motivation“ und Bestseller-Autor Hermann Scherer. Sein umfangreiches Wissen gibt Dawid Przybylski in Vorträgen und im Online-Mentoring weiter. Die Arbeit mit den Personal Brands hat auch dazu geführt, dass er seine eigene stärker nach außen stellt. Etwa als charismatischer Speaker, Motivator oder als Autor: Im November 2022 erschien im Campus-Verlag sein erstes eigenes Buch: „Es ist egal, wo du herkommst.“ Bezogen auf sein Business, das Social-Media-Marketing, könnte man gedanklich gleich anknüpfen: Es zählt in der voll vernetzten Welt von heute nur, was du aus dir machst und wie du dich sozial-medial optimal verkaufst. Das Handwerkszeug für eine gelungene, überzeugende und dauerhaft glaubwürdige Inszenierung in den sozialen Medien liegt allen vor. Man muss es nur richtig einzusetzen wissen. Wie das im Detail funktioniert, erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwa in den Masterclasses von Dawid Przybylski.

Auf dem Weg zum Erfolg gibt es keine Abkürzungen

Przybylski weiß aus zwei Jahrzehnten Erfahrung, dass Online-Marketing trotz vieler blendender schneller Erfolge ein langfristiges Bohren dicker Bretter ist. Schnelle Gewinnversprechen, wie es andere Marketer versprechen, hält er für Augenwischerei. Das sagt er auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern seiner Masterclasses.

Mit Konkurrenten, die das große Geld in kürzester Zeit und mit minimalem Aufwand versprechen, oftmals in Werbungen auf Youtube, möchte Przybylski keinesfalls gleichgestellt werden – denn schnell und hektisch kann man nicht zum finanziellen Wohlstand gelangen.