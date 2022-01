Der Kauf von gebrauchten Maschinen

Es gibt einige gute Gründe, eine gebrauchte Maschine einer neuen Maschine vorzuziehen. Gebrauchte Maschinen sind eine ausgezeichnete Alternative, welche die gleichen Aufgaben erfüllen kann. Sie können in der Produktion unter realen Bedingungen überwacht und geprüft werden. Außerdem weisen sie einen überaus hohen Preisvorteil gegenüber neuen Maschinen auf. Selbst größere Unternehmen investieren in gebrauchte, hochwertige und gut gewartete Maschinen.

Mit einem beschränkten Einkaufsbudget können Firmen lediglich in neue Maschinen mit geringer Qualität investieren. Solche Maschinen können Schwierigkeiten verursachen, wie zum Beispiel einen Stillstand während der Produktion. Solche Maschinenhersteller sind unter Umständen nicht dazu in der Lage, einen adäquaten Kundendienst zu bieten, oder Probleme werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Auf diese Weise können Qualitätsprobleme bei den Produkten entstehen. Alle diese Probleme verursachen Kosten, welche den Preis einer gebrauchten Maschine übersteigen können. Aus diesen Gründen kann der Erwerb einer gebrauchten, überarbeiteten und gut gewarteten Maschine vorteilhafter und vor allem kostengünstiger sein.

Allerdings erlebt der Markt für Gebrauchtmaschinen besonders durch immer kleiner werdende Kosten für den Transport und eine ansteigende Nachfrage aus den Schwellenländern einen Boom. Das hat zur Folge, dass die Preise auch für gebrauchte Produktionsmaschinen stetig ansteigen. Zu finden sind Gebrauchtmaschinen auf speziellen Börsen oder direkt bei Unternehmen.

Vor- und Nachteile beim Ankauf gebrauchter Maschinen

Natürlich gibt es beim Kauf gebrauchter Maschinen Vor- und Nachteile:

Vorteile:

- Geringerer Preis im Vergleich mit neuen Maschinen

- Die Maschine hat die Funktionsfähigkeit schon bewiesen

Nachteile:

- Maschine oder Teile können abgenutzt sein

- Weitere Unkosten für Ab- und Aufbau und den Transport

Gebrauchte Verpackungsmaschinen

Mit der Produktion von Waren stellt sich das Problem der passenden Verpackung. Diese sollte möglichst kostengünstig sein und die Aufgaben erfüllen. Aus diesem Grund ist die Nachfrage für gebrauchte Verpackungsmaschinen nicht gerade gering.

Angeboten werden unter anderem Verpackungsmaschinen, die aus einer Flachfolie Beutel formt. Dabei kann das Füllgut über ein Füllrohr zugeführt werden. Nach Auslösen des Startsignals verschweißt die Anlage den Beutel und bereitet einen neuen vor.

Oder halbautomatische Kartonaufrichtern, damit werden Faltkartons aufgerichtet. In größter Präzision falten Verschlussmechanismen die Bodenklappen ein und die manuelle Befüllung des Kartons kann beginnen. Bei vollautomatisierten Kartonaufrichtern wird der Schachtelboden zusätzlich verklebt.

Verpackungsmaschinen erhöhen die Qualität und reduzieren durch Automatisierung die Kosten der Abläufe in der Produktion. Eine hochwertige Verpackungsmaschine verfügt über einen stabilen Maschinenkörper, an dem alle Teile angebracht sind.

Gebrauchte Druckmaschinen

Druckmaschinen übernehmen in präziser Regelmäßigkeit Druckaufgaben, bei dem in unterschiedlichen Arbeitsverfahren ein Druckmedium mit einem entsprechenden Element bedruckt wird. In den Aufbauten und in den Formaten unterscheiden sich die Maschinen aber deutlich.

So wird unterschieden, ob es sich um Tiegel-, Zylinder- oder Rotationsmaschinen handelt, da entweder Druckflächen gegen Druckflächen angepresst werden, Zylinder gegen solche Flächen oder Zylinder gegen Zylinder. Gebrauchte Druckmaschinen sind in der einschlägigen Industrie ebenfalls sehr stark gesucht.

Es wird ebenfalls unterschieden, welche Art von Medium bedruckt wird. Klassisch wird an Zeitungen und Bücher gedacht, aber auch Kartonwaren oder Metall sind bei einigen Maschinen potenzielle Druckmedien. Stoffe zählen auch dazu. Weitere Unterschiede liegen in der Technik der Bedruckung, da natürlich bekannte Verfahren des Hochdruck- oder Tiefdrucks eingesetzt werden können, oder der bekannte Siebdruck.