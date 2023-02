Frankfurt/Main - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben vor neuen US-Inflationsdaten am Dienstagnachmittag eine eher abwartende Haltung eingenommen. Der Dax notierte am späten Vormittag 0,38 Prozent im Plus bei 15.456,34 Punkten. Dagegen sank der MDax der mittelgroßen Werte um 0,13 Prozent auf 28.471,30 Zähler. Der SDax, der die Aktien aus der dritten Reihe repräsentiert, stieg um 0,70 Prozent auf 13.401,09 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,4 Prozent.

Unter den Einzelwerten fielen die Aktien von Delivery Hero mit einem frühen Verlust von bis zu 6,6 Prozent auf, nachdem sich der Essenslieferdienst mit Wandelanleihen frisches Kapital besorgt hatte. In der Folgezeit berappelte sich der Kurs aber auf zuletzt minus 3,4 Prozent.

Die Papiere von MTU verbilligten sich als Dax-Schlusslicht um 1,9 Prozent. Der Triebwerksbauer steigerte den Umsatz im Jahr 2022 um 27 Prozent und verfehlte damit das im Herbst angehobene Erlösziel. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) sprang um 40 Prozent nach oben und übertraf damit auch die Erwartungen von Analysten.

Sinkende Stahlpreise im Handelsgeschäft brockten dem Industriekonzern Thyssenkrupp im ersten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang ein. Die Titel von Thyssenkrupp büßten mehr als 9 Prozent ein.

Die Aktien der Norma Group reagierten mit einem Kurssprung von mehr als 17 Prozent auf Übernahmespekulationen und positive Geschäftszahlen des Verbindungstechnik-Spezialisten. Damit waren sie klarer Spitzenreiter im SDax und erklommen den höchsten Stand seit Juni 2022.

Die Anteilsscheine von Bilfinger profitierten von positiv gewerteten Geschäftszahlen und schnellten um 8,8 Prozent hoch. Die Titel von SFC Energy waren mit minus 5,6 Prozent schwächster SDax-Wert. Der Ausblick des Brennstoffzellenanbieters auf 2023 liegt laut Analyst Malte Schaumann von Warburg Research auf dem Niveau seiner Schätzungen, könnte einige Marktakteure aber wohl enttäuschen.