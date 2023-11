Dax weiter im Plus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag sehr positiv auf Quartalsberichte von Unternehmen und die jüngste Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed reagiert. Die gelöste Stimmung hievte den Dax erstmals seit rund zwei Wochen wieder über 15 000 Punkte. Mit plus 1,57 Prozent auf 15.158,13 Zählern stand der deutsche Leitindex gegen Mittag deutlich über der runden Marke.

In noch stärkerer Form präsentierte sich der MDax der mittelgroßen Unternehmen, der mit einem Zuwachs von 3,27 Prozent auf 24.845,19 Punkte den in den vergangenen zwei Monaten noch steiler gewordenen Abwärtstrend brechen konnte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,7 Prozent hoch.

Aus dem Dax berichtete der Krankenhausbetreiber und Medizinkonzern Fresenius, der optimistischer wurde für das Gesamtjahr. Die Aktien legten um fünf Prozent zu. Vonovia setzten mit plus 5,9 Prozent ihren jüngsten Aufwärtstrend fort. Die Hoffnung, dass der Zinsgipfel erreicht sein könnte, treibt Immobilienwerte weiter an.

Siemens Energy setzten an der Dax-Spitze ihre Erholung vom Rekordtief fort mit einem Kursgewinn von sechs Prozent, womit sie innerhalb einer Woche schon wieder um fast 37 Prozent zugelegt haben. Mit gekappten Jahreszielen stand der Online-Modehändler Zalando im Fokus, dessen Aktien am Dax-Ende 3,3 Prozent verloren.

Kursgewinne von 7,3 Prozent verzeichneten im MDax die Titel der Lufthansa. Das vorgelegte Zahlenwerk der Airline sollte Anleger beruhigen, hieß es von der UBS.

Delivery Hero legten um 9,5 Prozent zu. Die Aktien des Essenslieferdienstes reagierten damit letztlich auch auf positiv aufgenommene Quartalszahlen des US-Lieferservices Doordash.