Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Der Dax hat zur Wochenmitte erneut ein Rekordhoch erreicht. Mit 18.044 Punkten liegt dieses knapp über der bisherigen Bestmarke vom vergangenen Donnerstag. Erstmals stand der deutsche Leitindex am Mittwoch auch zum Handelsende über der runden Zahl von 18.000 Punkten mit einem Plus von 0,15 Prozent bei 18.015,13 Zähler.

Tagesgewinner im Dax waren die Papiere des Chemiekonzerns BASF mit einem Zuwachs von zweieinhalb Prozent nach positiven Analysten-Einschätzungen.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen ging mit plus 0,07 Prozent auf 26.264,30 Punkte aus dem Handel. Insgesamt wollten sich vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend die Anleger aber nicht mehr zu weit aus dem Fenster lehnen.

Die Fed wird die Leitzinsen voraussichtlich noch nicht verändern. Die Anleger erhoffen sich aber Hinweise, wann mit der ersten Senkung zu rechnen ist und vor allem, wie stark die Notenbanker im Jahresverlauf an der Zinsschraube drehen werden. An den Finanzmärkten wird weiter erwartet, dass die Fed ihre Zinsen im Juni senken könnte. Die Zweifel daran sind jedoch zuletzt gewachsen. Schließlich hatte sich der Preisauftrieb in den USA jüngst wieder unerwartet beschleunigt.