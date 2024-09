Frankfurt/Main - Sinkende Leitzinsen haben den Dax erstmals über die Marke von 19.000 Punkten getrieben. Der deutsche Leitindex stieg heute um 1,3 Prozent auf knapp über 19.000 Punkte. Mitte März hatte der Dax die Marke von 18.000 Punkten geknackt, Mitte Dezember vergangenen Jahres die Marke von 17.000 Punkten. Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed eine relativ große Zinssenkung verkündet. Das erste Mal seit Ausbruch der Coronapandemie wird der Leitzins verringert, und die Fed steuert auf weitere Zinssenkungen in diesem Jahr zu. Vergangene Woche hatte auch die Europäische Zentralbank die Zinsen gesenkt.

Aussicht auf sinkende Zinsen gute Nachricht für Börsianer

Für Aktienanleger sind die Aussichten auf sinkende Zinsen gute Nachrichten. Aktien werden gegenüber festverzinslichen Papieren wieder attraktiver. Kredite werden günstiger, Unternehmen können sich deshalb leichter finanzieren, Investitionen werden erschwinglicher.

Und die Zeichen stehen auf weitere geldpolitische Lockerungen durch die Notenbanken und somit auf verbesserte Finanzierungsbedingungen. Denn zuletzt ist die Inflationsrate in Deutschland unter die 2-Prozent-Grenze gefallen. Im August lag die Teuerungsrate nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes bei 1,9 Prozent. Im Juli war sie noch auf 2,3 Prozent gestiegen nach 2,2 Prozent im Juni.

Die nach einheitlichen europäischen Standards berechnete deutsche Teuerungsrate fiel im August auf 2,0 Prozent. Das Inflationsziel der EZB für den Euro-Währungsraum liegt bei zwei Prozent. An den Märkten wird auf eine nächste Zinssenkung im September spekuliert.

Kontrast zur mauen Wirtschaftslage

Die Entwicklung an den Börsen steht in Kontrast zur mauen Wirtschaftslage in Deutschland. Allerdings richten sich die Blicke von Aktienanlegern oft nicht unbedingt auf die aktuelle Lage, sondern auf künftige Gewinne. Zudem sind die meisten der 40 im Dax geführten Konzerne international aufgestellt: Deutschland ist also nur ein Markt unter vielen.

Die Marken von 15.000 und 16.000 knackte der Dax im März und August 2021, als die Börsen weltweit ihre Corona-Tiefs aus dem Vorjahr hinter sich ließen. Zu Beginn der Pandemie fiel der Index bis auf 8.255,65 Punkte. Seitdem hat sich der Kurs also deutlich erholt - obwohl es unter anderem durch den andauernden russischen Krieg in der Ukraine und den Nahostkonflikt weiter Belastungen für die Wirtschaft gibt.