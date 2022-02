Dax steigt leicht - Ukraine-Nachrichten im Fokus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Der Dax hat am Freitag im geopolitisch weiter nervösen Umfeld etwas zugelegt. In der ersten Handelsstunde stand der deutsche Leitindex 0,23 Prozent höher auf 15.303 Punkten.

Nachdem jüngst die Angst vor einer russischen Invasion in der Ukraine wieder zugenommen hatte, sorgten Meldungen über ein für die kommende Woche anberaumtes Treffen zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und seinem US-Amtskollegen Antony Blinken wieder für etwas mehr Zuversicht.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Freitagvormittag um 0,36 Prozent auf 33.508 Punkte zu. Das Leitbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50, notierte mit rund 0,3 Prozent im Plus.

Unter den Einzelwerten steht die Allianz mit Jahreszahlen im Fokus. Ein Rechtsstreit in den USA kommt den Versicherungskonzern teuer zu stehen. Die Aktien verloren 1,4 Prozent.

Bayer hob nach ermutigenden Daten zum Prostatakrebsmittel Nubeqa seine Umsatzerwartungen an das Medikament kräftig an. Für die Papiere ging es an der Dax-Spitze um 2,9 Prozent hoch.

Von einem starken Schlussquartal des US-Essenslieferanten Doordash konnten die Titel von Delivery Hero nicht profitieren. Sie verloren 1,1 Prozent.

Die im Dax notierten Aktien der Autobauer gewannen im Zuge positiv aufgenommener Jahreszahlen des französischen Herstellers Renault etwas dazu.