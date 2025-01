Frankfurt/Main - Kurz vor dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident ist der Dax am Montag erstmals über die Marke von 21.000 Zähler gestiegen. In der Spitze ging es um rund ein halbes Prozent auf 21.016 Zähler nach oben.

Auslöser der Kursgewinne war ein Bericht des „Wall Street Journal“, demzufolge die Administration des neuen US-Präsidenten am Tage von dessen Amtseinführung noch keine neuen Zölle auf Importe einführen will. Vielmehr wolle er die Behörden anweisen, die Handelsbeziehungen zu China und den kontinentalen Nachbarn in Amerika zu evaluieren. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Montag um 0,3 Prozent auf ein weiteres Hoch seit dem Jahr 2000.