Dax startet mit leichtem Plus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Vor wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Handelsstart am Donnerstag ruhig angehen lassen. Frischen Wind könnten am Vormittag die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe liefern. Sie gelten als früher Indikator für die Nachfrage der Unternehmen. Impulse aus den USA sind wegen des Thanksgiving-Feiertags nicht zu erwarten.

In den ersten Handelsminuten stieg der Dax um 0,08 Prozent auf 15.970,51 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Donnerstagmorgen 0,11 Prozent auf 26 108,01 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 stagnierte auf Vortagesniveau.