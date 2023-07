Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Nach der verlustträchtigen Vorwoche und einer moderaten Erholung am Freitag hat der deutsche Aktienmarkt die neue Börsenwoche mit einer weiteren Stabilisierung eingeläutet. Der Dax notierte zuletzt 0,62 Prozent höher bei 15.700,38 Punkten. Nach einem starken ersten Halbjahr hatte der deutsche Leitindex vergangene Woche einen Verlust von rund dreieinhalb Prozent verbucht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Montag um 0,04 Prozent auf 27.003,84 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,8 Prozent.

Unter den Einzelwerten waren die Aktien von Bayer nach Spekulationen um die Agrarchemiesparte gefragt. Zuletzt notierten sie 2,5 Prozent im Plus und gehörten zu den Top-Werten im Dax. Am Freitag nach Ende des Xetra-Handels hatte ein Bericht der „Platow Börse“ über eine mögliche Abspaltung der Agrarchemiesparte (Crop Science) für ein nachbörsliches Kursplus von rund fünf Prozent gesorgt. Aus Sicht von JPMorgan-Analyst Richard Vosser wäre es für Bayer sinnvoller, die Pharma-Sparte wieder auf Kurs zu bringen und so den Unternehmenswert zu steigern.

Gesenkte Jahresziele von Evonik ließen die Aktien des Spezialchemiekonzerns mit plus 0,2 Prozent weitgehend unbeeindruckt. Evonik kürzte seine Jahresziele sowohl für das bereinigte operative Ergebnis als auch den Umsatz. Anleger zeigten sich wenig überrascht.

Die Anteilsscheine von Scout24 fielen als schwächster MDax-Wert um 3,7 Prozent. Die UBS stufte die Titel des Immobilienportal-Betreibers von „Neutral“ auf „Sell“ ab und senkte das Kursziel von 59 auf 51,40 Euro. Der deutsche Wohnimmobilienmarkt bleibe unter Druck, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem Kursanstieg in diesem Jahr um ein Fünftel seien die Scout24-Aktien teurer als die der Konkurrenz - trotz geringeren Wachstums.

Der Euro kostete zuletzt 1,0955 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0888 Dollar festgesetzt. Am Anleihenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,70 Prozent am Freitag auf 2,71 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 123,05 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,10 Prozent auf 130,91 Punkte.