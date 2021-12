Dax schwächelt nach Erholungsrally

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Nach der jüngsten Erholungsrally hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch zunächst an Schwung verloren. Eine Viertelstunde nach dem Start in den zweitletzten Handelstag des Jahres sank der Dax um 0,18 Prozent auf 15.935,29 Punkte.

An den vergangenen fünf Handelstagen hatte der Leitindex um knapp fünf Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn steht gar ein Kursplus von rund 16 Prozent zu Buche.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen trat am Mittwochmorgen mit einem Plus von 0,01 Prozent auf 35.305,81 Punkte auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,16 Prozent auf 4305,11 Zähler.