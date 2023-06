Frankfurt/Main - Ein deutlicher Rückgang der Inflation in den USA hat am Dienstag auch dem deutschen Aktienmarkt spürbar positive Impulse gegeben. Für Auftrieb sorgte die gestiegene Zuversicht, dass die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch zumindest eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegt. Der Dax überwand die Marke von 16.200 Punkten, womit auch das Rekordhoch aus dem Monat Mai bei knapp unter 16.332 Punkten wieder greifbar nahe rückt.

Mit einem Aufschlag von 0,83 Prozent auf 16.230,68 Punkte ging der Leitindex aus dem Tag. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,61 Prozent auf 27.473,14 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,72 Prozent auf 4347,55 Zähler nach oben, und auch an den Länderbörsen in Paris und London wurden Gewinne verbucht. In den USA legte der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa um 0,4 Prozent zu.

In der weltgrößten Volkswirtschaft fiel die Inflation auf ein Zweijahrestief. Sie schwächte sich im Mai, verglichen mit dem Monat zuvor, auf 4,0 Prozent und damit stärker als erwartet ab. Zugleich ist diese Rate die niedrigste seit März 2021.

Hierzulande schwächte sich die Teuerung ebenfalls weiter ab, bleibt aber mit 6,1 Prozent immer noch hoch, wie aktuelle Daten vom Statistischen Bundesamt ergaben. Diese bestätigten die vor zwei Wochen gelieferten vorläufigen Angaben. Außerdem hellten sich im Juni die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland leicht auf: Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW stieg im Vergleich zum Mai auf minus 8,5 Punkte.

Unter den Einzelwerten am deutschen Markt profitierte die SAP-Aktie von unerwartet guten Quartalszahlen des Softwareherstellers Oracle. Sie gewannen 1,3 Prozent und sind damit zurück auf dem höchsten Stand seit Januar 2022. Florierende Cloud-Dienstleistungen verhalfen dem SAP-Konkurrenten aus den USA im vergangenen Geschäftsquartal zu mehr Gewinn und Umsatz.

Im MDax bescherte die von Dürr angekündigte Übernahme von BBS Automation der Aktie des Anlagenbauers ein Kursplus von letztlich 6,0 Prozent. Dürr will mit dem bis zu 480 Millionen Euro schweren Zukauf seinen Umsatz in der Automatisierungstechnik 2024 auf rund eine halbe Milliarde Euro mehr als verdoppeln.

Dagegen blieb das Papier des Event-Veranstalters und Tickethändlers CTS Eventim weiter unter Druck. Nachdem es am Vortag knapp 9 Prozent eingebüßt hatte, sank es nun um weitere 7,5 Prozent. Vom bisherigen Jahresgewinn ist damit fast nichts mehr übrig. Ein negativer Bericht des TV-Satirikers Jan Böhmermann am Freitagabend dürfte die Gewinnmitnahmen ausgelöst haben. In der Woche zuvor war der Kurs der Aktie noch dem Rekordhoch aus dem Jahr 2021 bei etwas unter 73 Euro nahegekommen.

Noch im SDax, ab der kommenden Woche dann im MDax, rückte außerdem der Anteilsschein der Shop Apotheke in den Blick, die nun allerdings Redcare Pharmacy heißt. Die lange geplante Umbenennung wurde vollzogen. Die Aktie des Online-Arzneimittelhändlers setzte nach kräftigen Kursverlusten in der vergangenen Woche ihren jüngsten Stabilisierungskurs fort und stieg um 7,0 Prozent.

Der Euro pendelte um die Marke von 1,08 US-Dollar und wurde zuletzt mit 1,0796 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0793 (Montag: 1,0765) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9265 (0,9289) Euro. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 2,43 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 125,41 Punkte. Der Bund-Future (September-Kontrakt) sank zuletzt um 0,51 Prozent auf 133,65 Punkte.