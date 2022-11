Dax mit starkem November-Auftakt

Frankfurt/Main - Nach einem ungewöhnlich starken Börsenmonat Oktober startet der deutsche Aktienmarkt auch in den November mit Kursgewinnen. In Folge steigender Kurse an den asiatischen Börsen zog der Dax am Dienstag gegen Mittag um 1,17 Prozent auf 13.409,38 Zähler an. Damit verbuchte der Leitindex ein erneutes Hoch seit Mitte September.

Vor allem in China und der Sonderverwaltungszone Hongkong führte Spekulation über eine Abkehr von der Null-Covid-Politik des chinesischen Regimes zu deutlichen Kursgewinnen, denen die Märkte hierzulande ein Stück weit folgten. Der MDax legte sogar 2,54 Prozent auf 24.279,65 Punkte zu, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 1,5 Prozent gewann.

Im vergangenen Monat hatte der Dax mit einem Zugewinn von 9,4 Prozent eine der besten Oktober-Bilanzen der Geschichte hingelegt. Auch wenn von der US-Notenbank Fed am Mittwoch ein Zinsschritt um erneut 0,75 Prozentpunkte erwartet wird, gilt die Hoffnung auf bald wieder weniger starke Zinserhöhungen schon seit einigen Tagen als maßgeblich für den guten Lauf der Börsen.