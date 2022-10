Dax mit freundlichem Wochenauftakt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Trotz wieder zunehmender Inflationssorgen in den USA hat sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenstart zunächst gut behauptet. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,5 Prozent auf 12.495 Punkte. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Montagmorgen 0,4 Prozent auf 22.425 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent nach oben.

Der Dax kommt aus einer turbulenten Vorwoche: Nachdem er zwischenzeitlich die runde Marke von 12.000 Punkten nur mit Mühe verteidigen konnte, war er am Freitagnachmittag mit 12 676 Punkten auf den höchsten Stand seit Ende September geklettert. Halten konnte er dieses Niveau angesichts der schwachen US-Börsen allerdings nicht. Von der Universität Michigan am Freitag veröffentlichte Inflationsprognosen verstärkten Sorgen, dass die US-Notenbank ihren restriktiven Kurs im Kampf gegen die Teuerungsraten fortsetzen muss.