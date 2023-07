Frankfurt/Main - Nach einem ruhigen Handelsbeginn hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder Fahrt aufgenommen. Zuletzt lag der Dax bei 16.122 Zählern, ein Plus von 0,6 Prozent.

Angesichts einer im Juni deutlich gesunkenen Inflation in den USA hatte der Dax am Vortag den vierten Gewinntag in Folge verbucht. Lässt die Teuerung in den USA nach, könnte die Zentralbank Fed die restriktive Geldpolitik wieder lockern.

Der MDax der mittelgroßen Titel stieg um 0,4 Prozent auf 28.071 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 präsentierte sich ebenfalls freundlich. Recht gelassen reagierten Börsianer auf eine Gewinnwarnung von BASF. Nach anfänglichen Verlusten drehte der Aktienkurs ins Plus.