Frankfurt/Main - Nach den Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst etwas zugelegt. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,38 Prozent auf 16.713,71 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte gewann 0,59 Prozent auf 27.063,91 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,2 Prozent nach oben.

Einige Anleger hoffen noch auf eine kleine Weihnachtsrally, auch wenn der Dax mit seiner Rekordjagd in der ersten Dezember-Hälfte bereits die meisten Wünsche erfüllt haben dürfte. Sie hatte den Leitindex vom Oktober-Tief bis zum vergangenen Donnerstag um gut 16 Prozent bis auf 17.003 Punkte nach oben getrieben.

Unter den Einzelwerten stehen die Aktien von Covestro mit einem Kursaufschlag von 2,2 Prozent im Anlegerfokus. Der staatseigene Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) will Kreisen zufolge sein informelles Gebot für den Chemiekonzern aufbessern. Spekuliert wird weiter auf 60 Euro je Aktie.

Bayer musste indes in den USA im Rechtsstreit um angebliche Gesundheitsfolgen der seit Jahrzehnten verbotenen Chemikalie PCB eine Niederlage hinnehmen müssen. Eine Geschworenen-Jury sprach ehemaligen Schülern und Eltern einer Schule im Raum Seattle Schadenersatz in Höhe von 857 Millionen US-Dollar (785 Millionen Euro) zu. Die Kläger machen das Umweltgift PCB vom US-Hersteller Monsanto, der 2018 von Bayer übernommen worden war, für ihre Erkrankungen verantwortlich. Der Dax-Konzern kündigte in einer Stellungnahme an, gegen das Urteil vorzugehen. Anleger an der Börse nahmen den Jury-Spruch gelassen auf: Die zuletzt arg gebeutelten Aktien notierten leicht im Plus.

Die Lufthansa muss auch im kommenden Jahr ihren ursprünglichen Flugplan reduzieren. Als Grund nannte Konzernchef Carsten Spohr in einem Interview Engpässe beim Personal und bei den verfügbaren Flugzeugen. Die Lufthansa-Papiere fielen um 0,3 Prozent.

Siemens verringert seine Beteiligung an Siemens Energy wie angekündigt weiter. In der Folge sinkt die Beteiligung an der Siemens Energy AG auf 17,1 Prozent. Die Siemens-Aktien stiegen um 1,9 Prozent und jene von Siemens Energy um 0,9 Prozent. Im Nebenwerteindex SDax zogen die Papiere von Thyssenkrupp Nucera um elf Prozent an.