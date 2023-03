Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Der Dax hat am Freitag knapp unter 15.000 Punkten notiert. Größere Gewinne zum Start bröckelten in der ersten Tageshälfte deutlich ab. Zuletzt stand der deutsche Leitindex nur noch knapp mit 0,03 Prozent im Plus bei 14.968,95 Zählern - und damit wieder etwas unter 15.000 Punkten.

Gegen Mittag verfallen an der Termin- und Derivatebörse Eurex Optionen und Terminkontrakte auf den Dax und den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50. Investoren versuchen zu den Verfallterminen, die Indizes in die für ihre Marktposition günstige Richtung zu bewegen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte war schon früher ins Minus gedreht und verbuchte zuletzt einen Abschlag von 0,68 Prozent auf 26.860,96 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone zeigte sich dagegen weiter freundlich mit 0,14 Prozent bei 4122,89 Punkten.

Nach den Hilfen der Schweizer Notenbank für die Credit Suisse sorgte am Markt eine milliardenschwere Unterstützung für die US-Regionalbank First Republic durch die größten amerikanischen Geldhäuser für Erleichterung. Vor dem Wochenende wirkte auch die jüngste Zinsanhebung durch die Europäische Zentralbank (EZB) weiter nach, der für eine positive Reaktion an den Finanzmärkten gesorgt hatte.