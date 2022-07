Dax im Plus nach durchwachsenem Wochenstart

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Der Dax hat nach einem durchwachsenen Wochenauftakt etwas zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel am Dienstag um 0,53 Prozent auf 12.840,72 Punkte.

Tendenziell positive Impulse kommen aus Asien und von den US-Indikationen, die nach dem verlängerten Wochenende auf einen soliden Start in New York hindeuten. Nach dem Fall um 2000 Punkte im Juni scheint es so, als ob sich der Dax beim jüngsten Tief von gut 12 600 Punkten vorerst stabilisieren kann.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,53 Prozent auf 25.640,82 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,51 Prozent nach oben.