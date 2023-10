Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Zum Ende einer insgesamt recht starken Woche lässt der Dax am Freitag ordentlich Federn. Anleger gingen aus dem Risiko, bevor die Berichtssaison ab dem Mittag in den USA eingeläutet wird. Auch Zinssorgen hemmen weiter, denn laut den Experten der ING Bank bleibt ein weitere, finale Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed nach den Inflationsdaten vom Vortag im Bereich des Möglichen.

Am Vortag war der Dax am Nachmittag schon ins Minus gedreht und daran knüpfte er nun an. Mit einem Abschlag von 0,95 Prozent auf 15.278,79 Punkte wurden die Verluste im Laufe des Morgens größer. Für den MDax ging es zeitgleich um 0,83 Prozent auf 25.082,22 Zähler bergab und der EuroStoxx bewegte sich mit 0,9 Prozent im Minus.

Das Wochenplus des Dax schrumpft mit dem schwachen Freitag auf nur noch knapp 0,4 Prozent.

„Mit den US-Banken JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo startet die US-Berichtssaison heute richtig durch“, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Sie habe das Potenzial, über die Börsenrichtung der kommenden Wochen zu bestimmen.

Wegen der Bankenzahlen aus den USA dürfte der Fokus im Tagesverlauf auch hierzulande verstärkt auf die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank wandern. Sie setzten ihre durchwachsene Entwicklung der vergangenen Wochen fort mit Abgaben, die größer wurden, je näher die zuerst erwarteten Zahlen von JPMorgan rückten. Bis zu 2,5 Prozent betrugen zuletzt die Kursverluste.

Sartorius statuiert für positive Erwartungen an die Berichtssaison jedoch kein Exempel: Der Pharma- und Laborausrüster hat nach einem rückläufigen Geschäft in den ersten neun Monaten seine Jahresprognose gesenkt. Der Kurs brach um mehr als 12 Prozent ein auf das niedrigste Niveau seit Juni 2020. Die schlechten Nachrichten von Sartorius belasteten auch einige andere Dax-Mitglieder aus der Gesundheitsbranche.