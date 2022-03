Dax: Hoffnung im Ukraine-Krieg und sinkender Ölpreis

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Der Dax hat am Montag einen guten Wochenstart hingelegt. Neben vagen Hoffnungen auf neue Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau im Ukraine-Krieg stützten die stark nachgebenden Ölpreise den deutschen Leitindex.

Am Nachmittag stand ein Plus von 1,39 Prozent auf 14.504,22 Punkte zu Buche. Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne zog um 0,60 Prozent auf 31.359,07 Zähler an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,25 Prozent auf 3915,89 Punkte.

Neue Friedensverhandlungen zwischen zwei Delegationen aus der Ukraine und aus Russland könnten Angaben des Kreml zufolge am Dienstag in Istanbul beginnen. Die Ukraine hat sich laut lokalen Medien zwischenzeitlich ähnlich geäußert. „Die stark nachlassenden Rohölpreisnotierungen nehmen etwas Druck von der Inflationsdynamik“, ergänzte Andreas Lipkow, Marktexperte von Comdirect.

Unter den Dax-Favoriten profitierten die Aktien von BASF von einem positiven Analystenkommentar der britischen Investmentbank HSBC und schnellten um 2,7 Prozent in die Höhe. Analyst Martin Evans attestiert den Papieren ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken. In dem Kunststoffkonzern Covestro stand ein weiterer Chemietitel in der Anlegergunst weit oben: Die Papiere legten ähnlich stark zu.

Der Logistikkonzern Deutsche Post profitierte mit einem Plus von gut drei Prozent Börsianern zufolge von den Auswirkungen von Corona-Lockdowns in China. Einschränkungen der Lieferketten in der Pandemie und knappe Fracht-Kapazitäten gelten seit zwei Jahren schon als bedeutender Preistreiber für Luft- und Seefracht.

Dagegen büßten MTU-Titel als einziger Dax-Verlierer über ein Prozent ein, nachdem die britische Bank Barclays ihre Kaufempfehlung für den Triebwerksbauer aufgegeben hatte.

Der Euro kostete zuletzt 1,0955 US-Dollar. Am Freitag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1002 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,36 Prozent am Freitag auf 0,47 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,64 Prozent auf 138,32 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,10 Prozent auf 158,54 Zähler.