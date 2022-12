Dax gibt von hohem Niveau aus weiter nach

Frankfurt/Main - Der Dax erreicht auf seinem hohen Kursniveau vorerst keine weiteren Gewinne. Am Mittwoch bekam der deutsche Leitindex zudem Gegenwind von den Börsen in Übersee. Gegen Mittag stand ein Minus von 0,49 Prozent gegenüber dem Vortagesschlusskurs auf 14.272,43 Punkte zu Buche. Damit steuert der Dax auf den dritten Verlusttag in Folge zu, nachdem er am Freitag bei 14.584 Punkten noch den höchsten Stand seit Juni erreicht hatte.

Dass die hiesige Industrieproduktion im Oktober zum Vormonat weniger als erwartet zurückgegangen und im September stärker als zunächst berichtet gestiegen war, half dem Dax nicht. Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte fiel am Mittwoch um 0,78 Prozent auf 25.427,32 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,46 Prozent auf 3921,09 Zähler.

An den US-Börsen, wo es am Dienstag wegen der Sorgen vor einer sich weiter drehenden Zinsspirale erneut bergab gegangen war, droht ein weiterer Rückgang. Auch in China und Hongkong gab es Kursverluste, da neuerliche Lockerungen der Null-Covid-Politik von schwachen chinesischen Außenhandelsdaten in den Hintergrund gedrängt wurden.