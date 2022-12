Dax gibt leicht nach

Frankfurt/Main - Vor den mit Spannung erwarteten Leitzinsentscheidungen in den USA und im Euroraum in dieser Woche haben sich die Anleger am Montag zurückgehalten. Das zeigte sich auch an den sehr dünnen Handelsumsätzen am deutschen Aktienmarkt.

Der Dax beendete den Handel mit minus 0,45 Prozent auf 14.306,63 Punkte. Der MDax fiel am Montag um 0,46 Prozent auf 25.487,05 Zähler. Europaweit wurden ebenfalls moderate Verluste verzeichnet, während die US-Börsen Gewinne verbuchten.