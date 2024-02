Frankfurt/Main - Ein größerer Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt lässt zu Beginn der neuen Woche auf sich warten. Der Dax zeigte sich am Montag zwar etwas schwächer, ging aber nur knapp unter dem Rekordhoch vom Freitag in den Handel. Zum Ende der vergangenen Woche hatte der Leitindex mit 17.443 Zählern eine Bestmarke erreicht. Im frühen Handel am Montag gab der Index um 0,1 Prozent auf 17.401 Punkte moderat nach.

Am Donnerstag werden Verbraucherpreise für die Eurozone und die USA veröffentlicht. Sie könnten Hinweise für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank Fed liefern.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab am Morgen um 0,2 Prozent auf 25.947 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 0,2 Prozent ebenfalls leicht im Minus.