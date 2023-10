Frankfurt/Main - Der Dax hat am Dienstag mit einer Erholungsrally den schwachen Wochenstart vergessen lassen. Ungeachtet der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas gewann der deutsche Leitindex am frühen Nachmittag 1,47 Prozent auf 15.350,62 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen erholte sich um 1,58 Prozent auf 25.628,44 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,6 Prozent nach oben.

Die US-Börsen hatten bereits am Montag dem Nahost-Konflikt getrotzt und steuern auf eine wenig veränderte Eröffnung zu. Dem Markt helfen laut Börsianern die moderaten Töne von US-Notenbankern, die auf eine neuerliche Zinspause in den Vereinigten Staaten hoffen ließen.

Am deutschen Aktienmarkt war die Nachrichtenlage am Dienstag übersichtlich. Zwei Aufträge aus der Luftfahrtbranche mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro bescherten den Papieren des Technologiekonzerns Kontron ein Plus von 5,5 Prozent, was den Spitzenplatz im Nebenwerte-Index SDax bedeutete.

Zalando eroberte mit einer weiteren Erholung um 4,1 Prozent die Dax-Spitze. Die kanadische Bank RBC senkte zwar ihr Kursziel für die Titel des Online-Modehändlers, blieb aber deutlich über dem aktuellen Bewertungsniveau und deshalb auch beim Anlagevotum „Outperform“. Im Dax konnte sich Bayer nach den jüngsten Kursverlusten und dem tiefsten Stand seit November 2020 mit plus 2,5 Prozent etwas stabilisieren. Die Bank HSBC hatte die Aktien des Agrarchemie- und Pharmakonzerns von „Reduce“ auf „Hold“ hochgestuft.

Am deutschen Anleihemarkt verharrte die Umlaufrendite bei 2,82 Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,23 Prozent auf 123,52 Punkte zu. Der Bund-Future verlor 0,44 Prozent auf 128,87 Zähler.

Der Euro rutschte im Handelsverlauf wieder unter die Marke von 1,06 US-Dollar und kostete zuletzt 1,0586 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0531 Dollar festgelegt.