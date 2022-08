Dax erholt sich

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Der Dax kann sich am Dienstag vorerst von seinem jüngsten Rückschlag erholen. Der Leitindex legte im frühen Handel 0,53 Prozent auf 12.961,90 Punkte zu und näherte sich damit wieder der Marke von 13.000 Punkten, nachdem er zu Wochenbeginn auf das niedrigste Niveau seit Mitte Juli gerutscht war. Für den MDax, der sich am Vortag etwas besser schlug, ging es nur leichter um 0,24 Prozent auf 25.530,86 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 wiederum legte deutlicher um 0,8 Prozent zu.

Unter die runde Marke von 13.000 Punkten war der Dax in den vergangenen Tagen wegen Signalen des obersten US-Währungshüters Jerome Powell für eine sehr straffe Geldpolitik abgerutscht.

Auch in Europa stehen die Währungshüter wegen der hohen Inflation unter Druck. Im Blick stehen deshalb am Dienstag die Verbraucherpreise für Deutschland mit der ersten Schätzung für August. Marktbeobachter rechnen mit einer deutlichen Zinsanhebung auch von der EZB in der kommenden Woche. Die Kehrseite ist die konjunkturelle Bremswirkung: Die Rezessionssorgen der Anleger dürften daher nicht kleiner werden.