Frankfurt/Main - Am deutschen Aktienmarkt ist die Rekordjagd des Dax am Freitag in eine neue Runde gegangen. Der deutsche Leitindex baute seine Gewinne im Tagesverlauf kontinuierlich aus und erreichte bei gut 17.198 Punkten eine Bestmarke. Am Mittag stand der Dax 0,86 Prozent im Plus bei 17.194 Zählern. Auf Wochensicht deutet sich ein Gewinn von gut anderthalb Prozent an.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Freitag um 0,59 Prozent auf 26.212 Punkte. Für den EuroStoxx 50, den Leitindex der Eurozone, ging es um 0,77 Prozent nach oben.

Rückenwind kommt einmal mehr von der Wall Street, die ihre Gewinne im späten Handel noch etwas ausgebaut hatte. US-Konjunkturdaten waren zwar uneinheitlich ausgefallen, Investoren schauten aber vor allem auf eher schwache Einzelhandelsumsätze. Sorgen, dass die Konsumlaune überhitzt, seien gemindert worden, schrieb Experte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management. Eine starke Kauffreude kann die Preise und damit auch die Inflation nach oben treiben. In dem Fall würde die US-Notenbank Fed womöglich noch länger mit einer ersten Leitzinssenkung warten.