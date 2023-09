Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Die Unsicherheit vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed lässt die Anleger auch am Dienstag nicht los. Nach seinem schwachen Wochenauftakt startete der Dax nochmals leichter: 15.669,69 Punkte bedeuteten im frühen Handel ein Minus von 0,37 Prozent. Für den MDax ging es um 0,28 Prozent auf 26.838,52 Zähler bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor auch etwa 0,3 Prozent an Wert.

Vor der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend bleibt der Dax trotz der Kursverluste im Handelskorridor der vergangenen Wochen, in denen er sich meist bei 15.600 Punkten stabilisierte, aber an der 16.000-Punkte-Marke seine Grenzen fand.

Im Mittelpunkt steht die allgemeine Erwartung, dass es am Mittwoch keine erneute Zinserhöhung der US-amerikanischen Währungshüter geben wird und vielleicht auch Signale, dass die Zinsspirale ihr Ende erreicht. Während sich die Ölpreise zusehends der runden Marke von 100 Dollar nähern, wird aber die Sorge größer, dass dies die Inflation wieder antreibt und die Notenbanker doch noch zum Handeln gezwungen werden.