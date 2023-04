Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Gestützt von kräftigen Gewinnen an den US-Aktienmärkten hat der Dax am Freitagmorgen erneut die Hürde von 15.800 Punkten übersprungen. Dann bröckelte das Plus allerdings wieder etwas ab. Der deutsche Leitindex legte zur Mittagszeit um 0,32 Prozent auf 15.779,74 Zähler zu. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg um 0,83 Prozent auf 27.790,36 Zähler.

Für den Dax ist es nunmehr der fünfte Handelstag in Folge mit Gewinnen. Für die verkürzte Handelswoche nach Ostern beläuft sich sein Plus aktuell auf 1,2 Prozent. Am Mittwoch war der Leitindex erstmals seit Anfang des vergangenen Jahres über 15 800 Punkte geklettert, dann aber etwas zurückgefallen.

Die Aktien von Covestro gehörten im Dax zu den Favoriten mit einem Plus von 0,9 Prozent. Der Kunststoffhersteller hatte am Vorabend überraschend Eckdaten zum ersten Jahresviertel bekannt gegeben. In einem schwierigen Branchenumfeld musste Covestro zwar deutliche Geschäftseinbußen hinnehmen, doch brach das operative Ergebnis weit weniger stark ein als befürchtet.

Mit plus 2,9 Prozent waren die Anteile von Vonovia allerdings Spitzenwert im Leitindex, und auch im MDax und SDax zählten Immobilienwerte zu den Favoriten. Aroundtown gewannen 5,3 Prozent und LEG stiegen um 2,5 Prozent und TAG Immobilien um 4,0 Prozent. Um ebenfalls 4,0 Prozent ging es im Index der kleineren Werte für Grand City Properties nach oben. Allerdings gehören all diese Aktien seit Jahresbeginn zu den am schlechtesten gelaufenen, denn die gestiegenen Zinsen schlugen ins Kontor.

Hensoldt erreichten im MDax bei 36,44 Euro ein Rekordhoch. Händler verwiesen auf eine prominente Darstellung der Aktie in der ARD-Sendung „Wirtschaft vor acht“ am Vorabend. Die Aussicht auf die Teilhabe an Rüstungsprojekten im Zuge steigender Verteidigungsausgaben treiben Aktien wie die Hensoldt und Rheinmetall schon länger an. Auslöser ist der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.