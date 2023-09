Frankfurt/Main - Der Dax hat am Freitag an seine Vortageserholung angeknüpft. In der ersten Dreiviertelstunde legte der deutsche Leitindex ein halbes Prozent zu auf 15 395 Punkte. Auf Wochensicht liegt er aber noch immer im Minus.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitagmorgen um 1,5 Prozent auf 26 115 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,7 Prozent.

Dabei half zum einen die Stabilisierung an der Wall Street auf dem tiefsten Niveau seit Juni. Zudem überraschten Inflationsdaten aus Frankreich positiv: Die Teuerung in der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas hat sich im September unerwartet abgeschwächt.

Hauptthemen am Aktienmarkt sind die neue Ausschüttungspolitik der Commerzbank und der Geschäftsbericht von Nike, die für deutliche Kursanstiege sorgten.

So kletterten Papiere der Commerzbank um mehr als 8 Prozent auf das höchste Niveau seit sieben Wochen. Für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 sollen in Summe drei Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Grundsätzlich strebt die Bank an, in den Jahren 2025 bis 2027 mehr als 50 Prozent ihres Gewinns - nach Abzug von Zinszahlungen für bestimmte Anleihen und Minderheitsanteilen - auszuschütten. Zudem setzte man sich ein ehrgeiziges Rentabilitätsziel.

Der Quartalsbericht von Nike fand Profiteure am deutschen Markt: Adidas (plus 7 Prozent), Puma (plus 6,5 Prozent) und Zalando mit bis zu 3 Prozent verteuerten sich deutlich. Erfüllte Margenerwartung, der Ausblick auf zweites Quartal und Gesamtjahr sowie Fortschritte bei den Lagerbeständen sendeten auch positive Ergebnissignale für Adidas und Puma, erläuterte Jefferies-Experte James Grzinic. Für Zalando spielt Börsianern zufolge vor allem der Abbau der Lagerbestände eine Rolle.