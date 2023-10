Frankfurt/Main - Der Dax knüpft am Tag der Deutschen Einheit an seinen schwachen Wochenauftakt an. Während steigende Renditen Anleihen stetig attraktiver machen, sinkt das Interesse der Anleger an Aktien weiter.

Der Dax verlor 0,33 Prozent auf 15.197,44 Punkte. Der Leitindex steuerte damit wieder sein tiefstes Niveau seit März an, das vor wenigen Tagen mit 15.138 Punkten erreicht wurde. Für den MDax ging es am Dienstag um 0,75 Prozent auf 25.579,35 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich mit 0,3 Prozent im Minus.

Laut Commerzbank stehen die hohen Anleiherenditen im Zusammenhang mit anhaltenden Inflationssorgen und der damit zusammenhängenden Notwendigkeit, die Zinsen noch länger hoch zu halten. Ein solider Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie habe am Montag dazu beigetragen, indem er eine robuste Verfassung der US-Wirtschaft signalisierte. Anleger gehen unter dieser Voraussetzung davon aus, dass die US-Notenbank Fed Spielraum für weiter hohe Zinsen hat.

Einzelwerte

Auf Unternehmensseite blieb die Nachrichtenlage feiertagsbedingt ruhig. Eine Nachricht, die Zalando belastete, kam mit einem gesenkten Umsatzausblick vom Konkurrenten Boohoo aus Großbritannien. Die Zalando-Aktien beendeten ihre jüngste Erholung mit einem Rücksetzer um 2,6 Prozent. Nahe der 20-Euro-Marke erreichten sie zwischenzeitlich ihr Tief seit einem Jahr.

Wegen der Perspektive länger hoher Zinsen machten die Anleger - wie schon zuletzt - einen großen Bogen um den kapitalbedürftigen Versorgersektor. Davon erfasst wurden im Dax die Aktien von RWE und Eon mit Abgaben von bis zu 2,6 Prozent. RWE sackten auf ihr niedrigstes Niveau seit März 2022 ab.

Ansonsten sorgten erneut Analystenkommentare für Bewegung. Aktien von Rational fielen am MDax-Ende um 2,5 Prozent, nachdem die Privatbank Berenberg ihre Kaufempfehlung für den Großküchenausrüster aufgegeben hat. Als positive Ausnahme im MDax bewegten sich die Papiere von Nemetschek mit 0,7 Prozent im Plus. Hier gab die Barclays Bank ihr bislang negatives Votum auf.