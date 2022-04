Commerzbank-Standorte Halle-Neustadt, Weißenfels, Hettstedt und Eisleben fallen weg  

Halle (Saale)/MZ - Die Commerzbank streicht bundesweit ihr Filialnetz zusammen. In Sachsen-Anhalt sollen in den kommenden Monaten sieben Filialen wegfallen, teilte das Institut am Dienstag mit. Betroffen sind im südlichen Landesteil die Standorte in Halle-Neustadt, Weißenfels, Hettstedt und Eisleben sowie im Norden Magdeburg-Eiskellerplatz, Halberstadt und Burg. Künftig betreibt das Institut nur noch 16 Filialen im Land. Das hat die Bank nach eigenen Angaben mit den Arbeitnehmervertretern besprochen.