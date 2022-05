Chef des Airports Leipzig/Halle will begonnenen Dialog fortsetzen

Aktivisten der Initiative "CancelLEJ" blockieren in der Nacht zum Samstag eine LKW Zufahrt des DHL-Terminals am Flughafen Leipzig/Halle.

Schkeuditz/MZ - Bilder von Klimaschützern, die Zufahrten zu Unternehmen blockieren oder auf Schornsteine klettern, kannte man bisher in der Region Leipzig/Halle nur aus der Energiewirtschaft. Im Jahr 2019 stürmten hunderte Braunkohlegegner auf das Gelände des Tagebaus „Vereinigtes Schleenhain“. Auch beim Braunkohle-Unternehmen Mibrag wollten Greenpeace-Aktivisten bereits 2015 einen Ballon als Korken auf den Schornstein des Kraftwerks Deuben (Burgenlandkreis) setzen. Das Kraftwerk musste wegen der gefährlichen Aktion kurzzeitig abgestellt werden. Nun rückt erstmals in Deutschland ein Flughafen ins Zentrum solcher Aktionen. Aktivisten der Gruppe „CancelLEJ“ blockierten am vergangenen Wochenende für einige Stunden die Zufahrt des DHL-Luftfrachtzentrums am Airport Leipzig/Halle.