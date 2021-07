Bundesweiter Protest Bundesweiter Protest: Mehr als 11.000 Beteiligte an Post-Warnstreiks

Berlin - Mehr als 11.000 Beschäftigte haben sich nach Gewerkschaftsangaben am Samstag an neuen Warnstreiks bei der Deutschen Post beteiligt. Betroffen waren gut 300 Standorte im gesamten Bundesgebiet, wie die Gewerkschaft Verdi am Nachmittag weiter mitteilte. Die Warnstreiks fanden bereits den vierten Tag in Folge ...