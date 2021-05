Bund und Land: 40 Millionen Euro schwerer Härtefallfonds

Magdeburg - Für Unternehmen und Selbstständige, die bisher nicht von Corona-Hilfen profitieren konnten, gibt es in Sachsen-Anhalt künftig einen Härtefallfonds. Der von Bund und Land gemeinsam aufgelegte Fonds umfasst 40 Millionen Euro. Die Härtefallhilfe könne bis zu 100.000 Euro betragen, in Ausnahmefällen seien auch höhere Beträge möglich, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Magdeburg mit. Anträge können den Angaben nach bis Ende Oktober 2021 über Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder vereidigte Buchprüfer gestellt werden.

Über die verschiedenen Hilfsprogramme von Bund und Ländern seien bislang insgesamt mehr als 500 Millionen Euro an Unternehmen in Sachsen-Anhalt ausgezahlt worden, hieß es. Dennoch komme es in einigen Fällen dazu, dass die bestehenden Förderprogramme für Unternehmen nicht greifen. „Daher beteiligen wir uns in Sachsen-Anhalt mit bis zu 20 Millionen Euro Landesmitteln am Härtefallfonds des Bundes, der weitere Lücken im System der Corona-Hilfen schließt“, erklärte Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD).

Neuer Fond sollen denen helfen, die bisher durchs Raster fielen

Den Angaben zufolge können förderfähige Fixkosten wie Mieten, Versicherungen oder Aufwendungen für Zinsen, Strom und Heizung erstattet werden, die zwischen dem 1. November 2020 und Ende Juni 2021 angefallen sind beziehungsweise noch anfallen. Voraussetzung sei, dass die Corona-Pandemie Verluste verursacht hat, die zur Zahlungsunfähigkeit führen können, und dass die Unternehmen durch besondere Konstellationen keine anderen Zuwendungen erhalten haben oder erhalten können.

Dies könne etwa dann der Fall sein, wenn ein Unternehmen zwar Verlust macht, der Umsatzausfall in einem Monat aber unterhalb der für die Beantragung der Überbrückungshilfe geforderten Grenze von mindestens 30 Prozent liegt.