Bund lässt 5,8 Milliarden Euro in Wasserstoff fließen

Berlin - Wenn in 14 Bundesländern zeitgleich die Sektkorken knallen, dann kann man fast sicher davon ausgehen, dass der Bund ein paar Milliarden locker gemacht hat. So wie am Freitagmorgen.

Um 9 Uhr trat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor die Presse, um 62 Projekte vorzustellen, die im Rahmen der europäischen Wasserstoffallianz staatlich gefördert werden. 5,8 Milliarden Euro lässt sich der Bund das Programm kosten, die Länder steuern weitere 2,2 Milliarden Euro bei. Altmaier hofft, dass durch die staatliche Finanzspritze Investitionen von insgesamt 33 Milliarden Euro ausgelöst werden. „Wir machen damit einen großen Schritt auf dem Weg hin zur Klimaneutralität unserer Wirtschaft“, jubelte der Wirtschaftsminister. Deutschland werde Wasserstoff-Land, sekundierte sein Verkehrskollege Andreas Scheuer von der CSU.

Großer Vorteil von Wasserstoff ist saubere Verbrennung

Wasserstoff, vor allem wenn er aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, soll eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer klimaneutralen Wirtschaft spielen. Das Gas kann zum Beispiel Kohle bei der Stahlerzeugung ersetzen, bei vielen Prozessen in der chemischen Industrie den Ausstoß von Klimagasen vermindern oder für den Antrieb von Fahrzeugen verwendet werden. Der große Vorteil von Wasserstoff ist, dass er weitgehend sauber verbrennt - es entstehen lediglich Wasser und wegen der Hitzeentwicklung geringe Mengen an Stickoxiden.

Wir machen damit einen großen Schritt auf dem Weg hin zur Klimaneutralität unserer Wirtschaft Peter Altmeier, CDU

Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, Deutschland zum Technologieführer bei der Anwendung von grünem Wasserstoff zu machen. Auf europäischer Ebene steht Ähnliches an. 22 EU-Staaten wollen eigene Wasserstoffprojekte anschieben.

Der Bund fördert jetzt Großprojekte in 14 Bundesländern. Nur Hessen und Thüringen gehen leer aus. In Sachsen-Anhalt kommen dagegen gleich mehrere Vorhaben in den Genuss der staatlichen Förderungen. So ist in Bad Lauchstädt im Saalekreis ein riesiger Wasserstoff-Untergrundspeicher unter Federführung der Verbundnetz Gas AG (Leipzig) geplant. Der Pipelinebetreiber Ontras (Leipzig) stellt in Sachsen-Anhalt die Verbindung zwischen Wasserstoff-Erzeugern und Verbrauchern her. Und in Leuna (Saalekreis) steht bei den Unternehmen Linde und Total die Erzeugung von grünem, also mit erneuerbarer Energie gewonnenem Wasserstoff im Mittelpunkt. In das mitteldeutsche Wasserstoff-Netzwerk LHyVE sind zudem Forschungsstätten des Landes eingebunden.

Deutschland soll Marktführer in Wasserstofftechnologien werden

Mit der nun beschlossenen Förderung der Erzeugung können zwei Gigawatt Elektrolyseleistung für die Produktion von grünen Wasserstoff installiert werden. Die Bundesregierung kommt damit ihrem Ziel ein ganzes Stück näher, wonach bis 2030 insgesamt fünf Gigawatt Elektrolyseleistung in Deutschland zur Verfügung stehen sollen. Die Ziele sind ehrgeizig. „Wir wollen bei Wasserstofftechnologien die Nummer 1 in der Welt werden“, sagt Wirtschaftsminister Altmaier. (mz)